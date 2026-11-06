Real Madrid vs Valencia EN VIVO: a qué hora y dónde ver partido de hoy por LaLiga de España El equipo de José Mourinho necesita un triunfo para acercarse al líder Barcelona. Sigue la transmisión del partido Real Madrid vs Valencia en directo por LaLiga.

Real Madrid ocupa el tercer lugar de la tabla de posiciones de LaLiga. Foto: composición LR/Real Madrid/Valencia

Real Madrid ocupa el tercer lugar de la tabla de posiciones de LaLiga. Foto: composición LR/Real Madrid/Valencia

¿Dónde ver Real Madrid vs Valencia EN VIVO HOY? Ambos equipos se enfrentan en Mestalla por la fecha 12 de LaLiga de España. La transmisión estará a cargo de la señal de DSports a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana). Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis de La República.

El equipo de Kylian Mbappé y compañía buscará mantener su racha de triunfos consecutivos. Los merengues se ubican a solo 3 puntos del líder Barcelona.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Valencia?

El Real Madrid vs Valencia por la fecha 12 de la liga española se jugará desde las 3.00 p. m. (hora peruana). Conoce la guía de horarios para otros países:

México: 2.00 p. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 3.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Real Madrid vs Valencia?

En Sudamérica, el Real Madrid vs Valencia estará a cargo de la señal de DSports y la plataforma de streaming DGO. En España, el duelo será transmitido por M+ LaLiga y LaLiga TV Bar. En Estados Unidos, el cotejo se podrá ver a través de ESPN Deportes y ESPN+, mientras que en México irá por Sky Sports.

Real Madrid vs Valencia: alineaciones posibles

Así formarían los equipos de José Mourinho y Javier Aguirre para su primer enfrentamiento de la temporada.

Real Madrid: Courtois; Valverde, Konaté, Huijsen, Cucurella; Tchouaméni, Bernardo; Güler, Bellingham, Diomande; Mbappé.

Courtois; Valverde, Konaté, Huijsen, Cucurella; Tchouaméni, Bernardo; Güler, Bellingham, Diomande; Mbappé. Valencia: Dimitrievski; Maffeo, Arnau, Tárrega, Pepelu, Gayá; Mayol, Guido, Guerra, Danjuma; Sadiq.

¿Cómo ver Real Madrid vs Valencia online?

Para no perderte la transmisión del Real Madrid vs Valencia por internet, suscríbete al servicio de streaming DGO, plataforma que transmitirá este encuentro. En caso de que no tengas acceso, puedes informarte a través de la cobertura online de La República Deportes.

Pronóstico de Real Madrid vs Valencia

Así están las cuotas de las principales casas de apuestas para este partido. Real Madrid es el claro favorito.