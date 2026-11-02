Alerta: fallecimientos de niños por dengue superan los registros de los dos últimos años en Perú El Minsa reportó 23 muertes de menores de 0 a 11 años hasta octubre, siete más que en todo el 2025. Los contagios en este grupo también se duplicaron, mientras el serotipo 3 se extiende por el país.

El dengue afecta gravemente a la niñez en Perú, con 23 fallecimientos registrados hasta el 24 de octubre de 2026. La cifra ya supera los decesos de todo 2025.

El dengue afecta gravemente a la niñez en Perú, con 23 fallecimientos registrados hasta el 24 de octubre de 2026. La cifra ya supera los decesos de todo 2025. Foto:Difusión

El dengue continúa afectando a la población infantil en el Perú. Hasta el 24 de octubre de 2026, un total de 23 niños de entre 0 y 11 años fallecieron a causa de esta enfermedad, según los registros de la Sala Situacional de Enfermedades Metaxénicas del Ministerio de Salud (Minsa). La cifra ya supera los decesos reportados durante todo el 2025, cuando se contabilizaron 16 víctimas menores de edad.

La situación también se refleja en el número de contagios. En lo que va del año, se notificaron 16.224 casos de dengue en niños de este grupo etario, casi el doble de los 8.067 registrados durante todo el 2025. A nivel nacional, los contagios superan los 80.000, de acuerdo con el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) del Minsa.

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Las muertes infantiles de este año también superan las registradas en 2024, cuando se reportaron 18 fallecimientos. En ese contexto, los especialistas advierten que la automedicación, la demora en acudir a los establecimientos de salud y la circulación del serotipo 3 del virus elevan el riesgo de complicaciones, especialmente entre los menores.

San Martín y Piura concentran más muertes infantiles por dengue

San Martín registra la mayor cantidad de fallecimientos de niños, con siete víctimas de entre 3 y 11 años, según información de la Dirección Regional de Salud (Diresa). La mayoría de estos decesos ocurrió entre enero y julio, mientras que otro se produjo a fines de agosto.

Piura ocupa el segundo lugar, con cinco menores fallecidos. Le siguen Ucayali, con tres; Lambayeque y Madre de Dios, con dos cada una; y Amazonas, Junín, La Libertad y Loreto, con un caso por región.

En conjunto, los menores de 12 años representan aproximadamente una cuarta parte de todas las personas fallecidas por dengue en el país durante este periodo.

Automedicación agrava los cuadros de dengue en niños

Desde San Martín, Erick Estrada, vocero de la Diresa, advirtió que la automedicación aparece como un factor recurrente en los casos de fallecimiento. Según explicó, las evaluaciones realizadas a pacientes que murieron por dengue identificaron antecedentes de consumo de medicamentos sin una adecuada supervisión médica.

“Cuando se ha hecho la evaluación de la última defunción, que ha sido en setiembre y de las que fueron de julio hacia atrás, encontramos que han ocurrido cuando (los pacientes) ya estaban con signos de alarma y antecedentes de automedicación, que es casi el común denominador en el 70% de los fallecimientos que tenemos a nivel regional”, señaló a RPP.

El funcionario explicó que algunas familias optan por comprar medicamentos en farmacias o acudir a establecimientos particulares antes que buscar atención oportuna en los servicios de salud. Esta práctica puede retrasar el diagnóstico y favorecer el uso de fármacos que no corresponden al tratamiento del dengue.

Estrada también cuestionó la falta de fiscalización sobre la venta y prescripción de medicamentos en determinados establecimientos. Recordó que el tratamiento debe responder a una evaluación médica, pues algunos fármacos pueden aumentar el riesgo de complicaciones en pacientes con esta enfermedad.

Serotipo 3 del dengue aumenta la preocupación sanitaria

A la automedicación se suma la circulación del serotipo 3 del dengue, que comenzó a detectarse con mayor frecuencia desde 2025 y que durante 2026 se ha extendido a casi todas las regiones del país.

El director del Centro Nacional de Epidemiología del Minsa, César Munayco, explicó que la presencia de este serotipo encuentra a una población susceptible, debido a que durante años han circulado principalmente los serotipos 1 y 2.

“Desde hace varios años tenemos circulando el dengue 1 y el dengue 2, pero en el 2025 se vio con más frecuencia el dengue 3 y desde el 2026 lo tenemos en casi todas las regiones. Esto aumenta la transmisión de la enfermedad porque la población no tiene inmunidad”, indicó.

El especialista agregó que algunos estudios han observado una mayor frecuencia de cuadros graves asociados al serotipo 3. Por ello, advirtió que los niños requieren atención oportuna ante cualquier signo de alarma, debido al riesgo de que la enfermedad evolucione rápidamente.

En Piura, el panorama también genera preocupación. Julio Barrena, asesor del Colegio Médico de esa región, señaló que el 99% de los casos en los que se tomó una muestra y se identificó el serotipo correspondió al dengue 3.

Además, indicó que los niños representan el 26% de los contagios registrados en la región y constituyen el segundo grupo etario más afectado, después de los adultos.

Barrena también advirtió que las dificultades de acceso al agua potable favorecen la aparición de criaderos del mosquito transmisor, el Aedes aegypti. Según datos del INEI citados por el especialista, solo el 15% de la población piurana cuenta con agua durante las 24 horas del día. El resto debe almacenarla, lo que puede generar condiciones propicias para la reproducción del vector si no se adoptan medidas de prevención.

Minsa evalúa ampliar la vacunación contra el dengue

Frente al incremento de contagios, el Minsa informó que viene capacitando al personal sanitario para reconocer los signos de alarma y mejorar la atención de los pacientes. La estrategia contempla reforzar la preparación de los trabajadores de salud en zonas donde la enfermedad se ha extendido y mejorar la capacidad de referencia hacia hospitales de mayor complejidad.

Munayco precisó que se está priorizando la atención de grupos vulnerables, como niños, gestantes y adultos mayores. Asimismo, señaló que el Gobierno evalúa ampliar la vacunación contra el dengue a otros grupos etarios y regiones.

Actualmente, la inmunización se aplica de manera priorizada en nueve regiones y está dirigida a personas de entre 10 y 20 años. Sin embargo, Barrena consideró que debería evaluarse la inclusión de niños desde los seis años, debido a la vulnerabilidad de este grupo frente a la enfermedad.

El representante del Minsa indicó que la ampliación dependerá de la disponibilidad de dosis y de la autorización del Comité de Expertos en Vacunas. Explicó que el abastecimiento internacional es limitado, por lo que cualquier modificación de la estrategia deberá contar con una evaluación técnica.

Mientras tanto, los especialistas recomiendan evitar la automedicación y acudir inmediatamente a un establecimiento de salud ante la aparición de señales de alarma, como dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, sangrado o somnolencia. La atención temprana resulta fundamental para reducir el riesgo de complicaciones y fallecimientos.