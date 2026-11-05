UPC compra UCAL por US$35 millones: ¿Qué pasará con los estudiantes y desde cuándo se integrarán? La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas adquirió la totalidad de UCAL y sumará su campus de La Molina. La rectora Milagros Morgan anunció la fecha de integración y explicó cómo continuará la actividad académica.

La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) adquirió la Universidad de Ciencias y Artes de América Latina (UCAL) por aproximadamente US$35 millones, en una operación que contempla la incorporación de su infraestructura y comunidad estudiantil. La transacción fue anunciada este jueves 5 de noviembre por Laureate Education, grupo educativo que opera ambas instituciones en el Perú.

La adquisición comprende el 100% del capital social de UCAL e incluye los inmuebles de su sede ubicada en La Molina, cuyo valor se estima en US$25 millones. Con esta decisión, la UPC busca fortalecer su presencia en Lima Metropolitana y ampliar su capacidad para atender la demanda de educación universitaria.

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Actualmente, el campus de UCAL alberga a cerca de 2.500 estudiantes, aunque sus instalaciones tienen capacidad para recibir aproximadamente a 5.000 alumnos. La integración permitirá aprovechar esta infraestructura y ampliar los espacios disponibles para la formación académica.

¿Qué pasará con los estudiantes de UCAL tras la compra de UPC?

Uno de los principales aspectos de la operación está relacionado con el futuro académico de los estudiantes matriculados en UCAL. Según lo informado por la institución, el proceso contempla su incorporación progresiva a la UPC, garantizando la continuidad de sus estudios.

Para ello, se desarrollarán coordinaciones administrativas y académicas que permitan llevar adelante la transición. Asimismo, la universidad ha señalado que se reconocerá la trayectoria académica de los alumnos y se brindará acompañamiento durante el proceso.

Una vez completada la integración, UCAL dejará de operar como una institución universitaria independiente y su sede de La Molina pasará a formar parte de la infraestructura de la UPC.

UPC emite comunicado y confirma que UCAL se integrará desde el 16 de febrero de 2027

A través de un comunicado dirigido a su comunidad estudiantil, al que tuvo acceso La República, Milagros Morgan, rectora de la UPC, confirmó que UCAL pasará a formar parte de la universidad desde el 16 de febrero de 2027.

En el documento, la autoridad universitaria explicó que esta nueva etapa implicará la incorporación de los estudiantes de UCAL, así como la integración del campus ubicado en La Molina.

Comunicado de la UPC a los estudiantes

Morgan también buscó transmitir tranquilidad a los alumnos respecto al desarrollo de sus actividades académicas. Según precisó, las clases, los servicios universitarios y las demás actividades continuarán realizándose sin modificaciones inmediatas.

La rectora sostuvo que esta incorporación permitirá fortalecer la oferta educativa y ampliar las oportunidades de formación profesional, incluyendo experiencias internacionales, programas de intercambio y servicios orientados al desarrollo de los estudiantes.

Finalmente, indicó que cualquier información adicional relacionada con la transición será difundida mediante los canales oficiales de la universidad.

Laureate Education amplía su presencia en el sector universitario peruano

La compra de UCAL forma parte de la estrategia de crecimiento de Laureate Education, compañía internacional dedicada a la educación superior y responsable de las operaciones de UPC en el Perú.

El grupo mantiene presencia en Perú y México, donde administra cinco instituciones de educación superior que, en conjunto, superan los 500.000 estudiantes matriculados en programas de pregrado, posgrado y especialización.

Con la incorporación del campus de La Molina, la UPC ampliará su infraestructura en la capital y reforzará su capacidad de atención en un mercado universitario que, según la compañía, presenta una elevada demanda y posibilidades limitadas de expansión física.