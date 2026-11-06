➤ Descubre tu Horóscopo de hoy por Jhan Sandoval: ¿Qué te deparan los astros este sábado 7 de noviembre?
Explora lo que los astros tienen preparado para ti este sábado. La sabiduría de Jhan Sandoval te ayudará a entender tu presente y futuro astrológico.
¿Quieres saber qué te deparan los astros este sábado 7 de noviembre? Revisa el horóscopo de este sábado del tarotista peruano Jhan Sandoval y conoce sus predicciones para cada uno de los doce signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. ¡No te pierdas la oportunidad de descubrir lo que el destino tiene preparado para ti!
¿Qué dice el horóscopo de este sábado 7 de noviembre?
- Aries: Si no quieres dar un paso para recuperar a esa persona, poco a poco ella se alejará de ti. Aún estás a tiempo de recuperarla. Es posible que realices un paseo o viaje corto. Necesitas distraerte.
- Tauro: Luego de esa mala experiencia sentimental llega una nueva ilusión. Una persona muy distinta a ti empezará a capturar tu atención. Te será difícil ser indiferente. Pronto iniciarás una relación.
- Géminis: Esa persona que cortó radicalmente la comunicación contigo volverá a acercarse mostrando arrepentimiento por tu actitud. No juzgues sin reconocer tus errores. Ambos se han equivocado.
- Cáncer: Aunque la nostalgia no te permite olvidar a esa persona, las acciones negativas que ha tenido contigo te obligan a mantener distancia. No es el momento de propiciar una reconciliación.
- Leo: No sacas de tu mente a esa persona, pero el orgullo no te permite dar un paso adelante. Es tiempo de evaluar si realmente te has sentido valorado y apreciado. Luego toma una mejor decisión.
- Virgo: Una conversación con un familiar podría tornarse tensa debido a reclamos de ambas partes. No pierdas el control y trata de conducirlo todo por el lado más conciliador. Evitarás un conflicto.
- Libra: No te aísles y acepta la invitación de esa amistad. Necesitas tomar aire y disfrutar de la vida social. Por la noche recibirás un mensaje de esa persona que no ves hace mucho tiempo. Te sorprenderá.
- Escorpio: Ten paciencia y no discutas con ese familiar que tiene ideas muy distintas a las tuyas. Por la tarde, invertirás tu tiempo en avanzar temas laborales que no habías atendido. Lograrás ordenarte.
- Sagitario: Esa persona que se distanció de ti te buscará para aclarar los problemas que han tenido, pero es posible que evites el contacto. Resuelve esta situación y libérate, te sentirás mejor.
- Capricornio: Saldrá a la luz las mentiras de alguien que intentó manipularte. Saber la verdad te hará alejarte de lo que no te conviene. En el amor, esa persona volverá a cercarse y buscará la reconciliación.
- Acuario: Ese dinero que has recibido debes de guardarlo y no invertirlo en cosas que no necesitas. Luego podrías arrepentirte. En el amor, te emocionará ver los mensajes de esa persona.
- Piscis: Tus planes cambiarán de una manera inesperada. Surgirá un reencuentro con alguien que desea volver a verte. Sus palabras serán sinceras y su deseo por conciliar contigo también. Déjate llevar.