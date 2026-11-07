Minsa ordena el retiro inmediato de agua de mesa Manantial Adonai tras detectar bacteria peligrosa para la salud: "No consumirlo" La entidad exhortó a la población a no consumir ni adquirir este producto en ninguna de sus presentaciones, ante el riesgo de infecciones y enfermedades, especialmente en personas con el sistema inmunológico vulnerable.

Ordenan retiro de agua de mesa por contaminación | Composición LR / Difusión Composición LR / Difusión

El Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa), ordenó el retiro inmediato del agua de mesa Manantial Adonai de cualquier establecimiento comercial tras detectar la presencia de una bacteria que representa un riesgo para la salud pública.

La presencia del patógeno puede provocar infecciones y enfermedades, especialmente en personas con el sistema inmunológico vulnerable, por lo que la entidad recomendó a la población no consumir ni adquirir el producto en ninguna de sus presentaciones ni lotes.

Video destacado HISTÓRICO | León XIV: El Papa con corazón peruano visita Latinoamérica

¿Cómo se produjo el hallazgo de la bacteria?

Según el Minsa, la bacteria Pseudomonas aeruginosa fue identificada en varios lotes de la línea de producción del agua de mesa Manantial Adonai durante las acciones de vigilancia y control de seguridad que realiza la Digesa de manera permanente.

Ante ello, el organismo emitió una alerta sanitaria de inocuidad alimentaria y exhortó a la ciudadanía a no adquirir ni consumir el producto, además de ordenar su retiro de supermercados, bodegas, mercados, distribuidores y demás establecimientos comerciales.

Piden reportar la presencia del producto

La Digesa informó que mantendrá las acciones de vigilancia y control sobre el fabricante para verificar el cumplimiento de las disposiciones sanitarias. No obstante, también exhortó a la población a comunicar a la autoridad sanitaria de su jurisdicción si identifica que el producto continúa siendo exhibido o comercializado en algún establecimiento.