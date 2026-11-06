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Fenómeno El Niño: ¿qué debe llevar una mochila de emergencia para una eventual tragedia?

Ante la alerta de que las lluvias en la costa norte y sierra se incrementarán para el verano de 2027, Defensa Civil recomienda tener a la mano la mochila de emergencia para afrontar posibles inundaciones y huaicos.

Indeci recomienda tener a la mano la mochila de emergencia.
Indeci recomienda tener a la mano la mochila de emergencia.Difusión
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A raíz de las precipitaciones registradas en la costa norte, que registran niveles excepcionales en comparación con años anteriores, la Comisión Multisectorial Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) mantiene la alerta por El Niño Costero, proyectando que las lluvias se vuelvan más frecuentes durante noviembre y aumenten su intensidad hacia el verano de 2027 en la costa norte, la costa central y la sierra norte occidental.

Así, el riesgo de inundaciones y desbordes es inminente, por lo que el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhortó a la población a tener listas su mochila de emergencia y la caja de reserva, herramientas pensadas en atender las necesidades básicas de una familia tras un desastre.

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La mochila de emergencia tiene como objetivo responder a las primeras 24 horas del desastre. Para ello, Indeci recomienda ubicarla en un lugar de fácil acceso, cercano a la ruta de evacuación, y verificar que su contenido esté adaptado a las necesidades de todos los integrantes del hogar, especialmente adultos mayores, personas con discapacidad y mascotas.

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No es indispensable comprar una mochila nueva, ya que basta con usar cualquier bolso o maletín resistente.

 ¿Qué debe contener mi mochila de emergencia ante el Fenómeno El Niño?

El Indeci ha nombrado como “Combo de la Supervivencia” a todos los elementos que deben estar incluidos en una mochila de emergencia, los cuales se detallan a continuación:

  1. Agua y alimentos no perecibles: agua embotellada y productos de consumo inmediato o sin necesidad de cocción (conservas, barras de cereal, chocolates). Se deben revisar periódicamente las fechas de vencimiento e incluir alimentos específicos si hay bebés o niños.
  2. Higiene personal: papel higiénico, jabón, toallas, paños húmedos, gel antibacterial y pañales o artículos de cuidado infantil.
  3. Botiquín de primeros auxilios: gasas, vendas, apósitos, esparadrapo, antisépticos y los medicamentos recetados para personas con enfermedades crónicas o adultos mayores.
  4. Iluminación y comunicación: linterna con pilas de repuesto, radio portátil, silbato para emitir señales de auxilio y una libreta con los números telefónicos de las instituciones de emergencia.
  5. Abrigo y protección: ropa de cambio, manta polar y mascarillas. En caso de tener mascotas, incorporar alimento, agua y un elemento para su transporte seguro.
  6. Documentos personales y efectivo: fotocopias de los documentos de identidad guardadas en bolsas herméticas o impermeables, además de dinero en efectivo en billetes de baja denominación ante la caída de las redes de pago electrónico.

Finalmente, como un elemento complementario, Indeci señala que las familias deben alistar una caja de reserva con insumos adicionales destinados a cubrir del segundo al cuarto día posteriores a la emergencia. Esta caja debe almacenarse en un lugar protegido de la humedad y contener agua, víveres secos, artículos de limpieza y platos o cubiertos descartables. Las autoridades recuerdan que parte de la prevención es mantener renovados estos insumos, ya que así se reduce el impacto ante la eventual ocurrencia de desastres naturales.

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