Banco paraguayo vinculado a escándalo político patrocinó encuentro de extrema derecha al que asistió Keiko Fujimori

Ueno Bank, el banco digital paraguayo intervenido por el Banco Central y vinculado a un escándalo político en este país, fue uno de los patrocinadores de la Gala de la Prosperidad Hispana, realizada en Mar-a-Lago, club privado y resort ubicado en Palm Beach, Florida, y propiedad de Donald Trump. En este evento participó la presidenta Keiko Fujimori junto a otras figuras de la extrema derecha regional. La gala se llevó a cabo el 10 de febrero de este año.

El banco se encuentra en el centro de una crisis financiera y política en Paraguay. El Banco Central de ese país inició el procedimiento de resolución de Ueno Bank el 3 de noviembre, luego de constatar que su índice de solvencia se había desplomado. La intervención restringió temporalmente el acceso a las cuentas y depósitos de sus aproximadamente 2,9 millones de clientes. Santiago Peña había sido accionista de Ueno Holding, sociedad vinculada a la entidad financiera, hasta marzo de 2025. La crisis desatada por el banco intensificó los cuestionamientos sobre sus antiguos vínculos empresariales y precipitó su renuncia a la Presidencia de Paraguay el 5 de noviembre. La dimisión no ha sido aceptada por el Senado y Peña pasará por un juicio político.

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La República ya había revelado la participación de Keiko Fujimori en este evento. Fuentes allegadas a este diario compartieron una fotografía en la que se observa a la mandataria junto a Damián Valenzuela, empresario argentino que también ha sido señalado por sus vínculos con la presidenta, y otras personas.

Además de Fujimori, la gala reunió a otras figuras de la derecha regional. Entre ellas estuvo Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro. Por su parte, el presidente argentino Javier Milei recibió una distinción, aunque no asistió presencialmente y envió un mensaje en video.

Presunta cercanía entre Keiko Fujimori y asesor de Santiago Peña

En la fotografía también aparece Andrés 'Andy' Rivas, consultor político argentino y socio de Fernando Cerimedo. Ambos asesoraron al entonces candidato presidencial Santiago Peña, quien posteriormente ganó las elecciones en Paraguay.

Rivas es representante en Uruguay del Centro de Estudios Adam Smith para la Libertad Económica, perteneciente a la Universidad Internacional de Florida (FIU). Esta institución también está vinculada a Keiko Fujimori: su presidente, Carlos Díaz-Rosillo, quien también es cercano a Fujimori, contrató a la mandataria para dictar clases en el centro por US$45.000 anuales.

Rivas también ha sido identificado como una figura cercana a Cerimedo, quien actualmente permanece detenido en Bolivia y enfrenta una investigación por la presunta tentativa de feminicidio contra su expareja, Nadia Beller. La abogada sobrevivió a un ataque armado en agosto de este año. Cerimedo participó también de este evento.