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Sociedad

Pelícanos invaden pistas en Pisco por hambre mientras lobos marinos buscan alimento en muelles

El calentamiento del mar alejó los cardúmenes del litoral de Pisco y dejó sin alimento a aves y mamíferos marinos. La emergencia afecta también a San Andrés, Lagunillas y Paracas.

Las aves y mamíferos llegan a zonas como San Andrés y Lagunillas.
Las aves y mamíferos llegan a zonas como San Andrés y Lagunillas. | Foto: captura ATV
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La falta de alimento en el litoral de Pisco (Ica) ha provocado el desplazamiento de pelícanos y lobos marinos hacia zonas donde puedan encontrar comida. Las aves salen a las pistas en busca de sustento, mientras algunos lobos marinos llegan hasta el muelle artesanal de San Andrés. También se reportan ejemplares muertos y otros en estado agonizante.

La situación se registra en Pisco Playa, San Andrés, Lagunillas y Paracas, donde la escasez de cardúmenes afecta a las especies que dependen de los peces para alimentarse. El calentamiento del mar por parte del fenómeno de El Niño habría alejado a los bancos de peces de esta zona del litoral.

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Autoridades recogen aves muertas en las playas

Ante la mortandad de aves, el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (FONDEPES) y el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) participan en un protocolo para recoger y enterrar los pelícanos hallados en las orillas.

LR Focus

El operativo comprende distintos puntos del litoral de Pisco y busca retirar los ejemplares muertos. Hasta el momento, no se ha precisado si las medidas se extenderán a otras provincias costeras.

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