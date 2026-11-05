Las intensas lloviznas registradas desde la noche del miércoles provocaron inundaciones en distintos sectores de Lima sur durante la madrugada del jueves 5 de noviembre. La acumulación de agua generó aniegos, colapsos de desagües y vías empozadas en los distritos de Villa El Salvador (VES), Villa María del Triunfo (VMT) y San Juan de Miraflores (SJM).

De acuerdo con los reportes de vecinos y conductores, las precipitaciones ocasionaron emergencias en pasos a desnivel, puentes y avenidas principales. El agua acumulada dificultó la circulación de vehículos y peatones, además de ingresar a algunas viviendas ubicadas en las zonas afectadas.

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En el Grupo 1 de Villa El Salvador, las calles permanecieron inundadas durante las primeras horas del día. El nivel del agua llegó hasta el borde de la vereda de un colegio de la zona y afectó el ingreso a predios familiares.

¿Qué zonas de Lima sur resultaron afectadas por las inundaciones?

Uno de los puntos más críticos se registró en el paso a desnivel de la avenida Pachacútec, en Villa María del Triunfo, donde la acumulación de agua dejó prácticamente inundada la infraestructura vial. Los pobladores señalaron que este problema se repite cada vez que se presentan precipitaciones en el distrito.

En Villa El Salvador, los alrededores del Hospital de Emergencias también registraron severos aniegos. Alrededor de las 3.00 a. m., el agua alcanzó aproximadamente la altura de las rodillas de las personas, mientras la llovizna continuaba y complicaba el desplazamiento de vehículos y transeúntes.

Otro sector afectado fue la avenida Pachacútec, debajo de las estaciones de la Línea 1 del Metro de Lima, donde el agua empozada también habría ingresado a viviendas contiguas a la vía pública.

Despliegan hidrojets y cisternas para retirar el agua acumulada

Ante la emergencia, maquinarias especializadas fueron desplegadas en los puntos críticos de los tres distritos para retirar el agua acumulada y recuperar la transitabilidad.

Entre los equipos utilizados se encuentran hidrojets, que realizaron trabajos de succión y limpieza para liberar las redes de desagüe colapsadas. Asimismo, camiones cisterna recorrieron sectores de Villa El Salvador, San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo durante la madrugada.

Las intervenciones se concentraron principalmente en avenidas, puentes y pasos a desnivel afectados por los aniegos, algunos de los cuales quedaron intransitables.

Pese a los trabajos de emergencia, los vecinos expresaron su preocupación por la recurrencia de estas inundaciones y la falta de soluciones definitivas para evitar que las lluvias vuelvan a provocar acumulaciones de agua en las calles y viviendas del sur de Lima.