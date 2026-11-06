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Fenómeno El Niño: ¿qué debe contener una mochila de emergencia y cómo preparar el combo de supervivencia?

Los expertos alertan que El Niño podría provocar huaicos e inundaciones, afectando servicios básicos y provocando escasez. Las familias deben adaptar su mochila a las necesidades individuales y revisar el contenido periódicamente.

Tener una mochila y una caja de reserva no es suficiente si los integrantes del hogar desconocen cómo actuar ante una alerta.
Tener una mochila y una caja de reserva no es suficiente si los integrantes del hogar desconocen cómo actuar ante una alerta.
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Ante el riesgo de lluvias intensas, huaicos e inundaciones, especialistas recomiendan tener lista una mochila de emergencia con agua, alimentos, medicamentos y artículos de protección. El Indeci también aconseja preparar una caja de reserva para afrontar los días posteriores a un desastre.

La llegada del Fenómeno El Niño puede generar diversos escenarios de emergencia en el país. Aunque sus efectos suelen asociarse con lluvias intensas e inundaciones, también pueden provocar huaicos, aislamiento de poblaciones, interrupción de servicios básicos, contaminación del agua e incluso escasez de recursos en determinadas zonas.

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Frente a este panorama, la preparación de las familias debe comenzar antes de que ocurra una emergencia. El ingeniero Germán Gallardo, docente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Piura, recomienda mantener una mochila de emergencia lista, actualizada y ubicada en un lugar de fácil acceso.

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“La mochila debe estar siempre lista y actualizada. Hay que revisar periódicamente el vencimiento de los alimentos, el agua y los medicamentos, y asegurarse de que todos los miembros de la familia sepan dónde se encuentran”, explica el especialista.

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¿Qué debe contener una mochila de emergencia?

De acuerdo con Gallardo, el contenido de la mochila debe responder a las necesidades particulares de cada familia. Un hogar con niños pequeños, adultos mayores, personas con discapacidad o pacientes con enfermedades crónicas requiere artículos específicos para garantizar su bienestar durante una evacuación.

Por ello, antes de prepararla, es importante identificar qué necesitaría cada integrante si tuviera que abandonar su vivienda rápidamente y permanecer varias horas sin acceso a servicios básicos.

Entre los principales elementos que se deben considerar figuran:

  • Agua y alimentos: agua potable y productos no perecederos que sean fáciles de consumir.
  • Iluminación y comunicación: linterna, pilas de repuesto, radio portátil a pilas, silbato para pedir ayuda y cargador portátil para el celular.
  • Salud: botiquín de primeros auxilios y medicamentos de uso habitual.
  • Higiene y protección: artículos de aseo personal, mascarillas, ropa de cambio y prendas de abrigo.
  • Dinero y documentos: efectivo, preferentemente en denominaciones pequeñas, y copias de documentos importantes protegidas de la humedad.
  • Otros implementos: agenda con teléfonos de familiares y emergencias, duplicado de llaves, bolsas plásticas resistentes, guantes de trabajo y cinta adhesiva multiuso.

Según las recomendaciones del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), la mochila debe tener un peso aproximado máximo de ocho kilos y se recomienda contar con una por cada dos personas.

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¿Qué artículos adicionales se necesitan ante el Fenómeno El Niño?

Las emergencias relacionadas con El Niño requieren medidas de protección adicionales, especialmente en las zonas expuestas a inundaciones y aniegos.

El médico Luis López, de la Universidad de Piura, recomienda incorporar repelente contra mosquitos, botas de jebe, protección impermeable y medios para almacenar o disponer de agua segura.

Estas previsiones son importantes porque, después de las inundaciones, pueden aparecer focos de contaminación y aumentar la presencia de mosquitos transmisores de enfermedades.

Al respecto, el Ministerio de Salud (Minsa) recomienda evitar el contacto directo con aguas estancadas o contaminadas. Si resulta inevitable ingresar a estas zonas, se deben utilizar botas y guantes de protección.

Asimismo, aconseja consumir únicamente agua segura, ya sea embotellada o adecuadamente tratada, y utilizar repelente, ropa que cubra la piel y mosquiteros para reducir el riesgo de enfermedades como el dengue.

Los documentos personales, medicamentos y dispositivos electrónicos también deben guardarse en bolsas impermeables o recipientes que impidan el ingreso de agua.

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¿Qué es el combo de la supervivencia y para qué sirve?

Un aspecto que las familias deben tener en cuenta es que la mochila de emergencia no está diseñada para cubrir todas las necesidades durante varios días. Por ello, el Indeci promueve el denominado 'combo de la supervivencia', que comprende dos elementos: la mochila de emergencia y la caja de reserva.

Ambos cumplen funciones diferentes:

  • Mochila de emergencia: contiene los artículos indispensables para las primeras 24 horas de una emergencia. Debe ser fácil de transportar y acompañar a las personas durante una evacuación.
  • Caja de reserva: reúne agua, alimentos, ropa, artículos de higiene y otros suministros necesarios para afrontar los días posteriores al desastre.

Esta segunda provisión cobra especial importancia cuando las inundaciones provocan interrupciones temporales del servicio de agua potable, electricidad, comunicaciones, transporte y abastecimiento de alimentos.

“No debemos pensar que la ayuda llegará inmediatamente. Una familia preparada gana autonomía durante las primeras horas, que suelen ser las más difíciles”, advierte Gallardo.

¿Cómo prepararse si El Niño provoca sequías?

Aunque las lluvias intensas y las inundaciones concentran gran parte de la preocupación, el Fenómeno El Niño puede generar efectos distintos según las características de cada región. Mientras algunos territorios enfrentan precipitaciones extraordinarias, otros pueden sufrir escasez de agua.

En las zonas con riesgo de sequía, la preparación debe priorizar las reservas de agua segura para consumo humano, además de alimentos y medicamentos.

En las áreas rurales, la planificación debe considerar también el abastecimiento de agua para los animales, la protección de los cultivos y la continuidad de las fuentes locales de agua.

Por ello, los especialistas recomiendan adaptar las provisiones a los riesgos específicos de cada localidad y no limitar la preparación a un único escenario de desastre.

¿Qué hacer antes de una emergencia o evacuación?

Tener una mochila y una caja de reserva no es suficiente si los integrantes del hogar desconocen cómo actuar ante una alerta. La preparación también requiere establecer rutas de evacuación, identificar zonas seguras y distribuir responsabilidades.

El Indeci recomienda no cruzar ríos, quebradas ni zonas inundadas ante una alerta de inundación. En su lugar, la población debe trasladarse hacia lugares seguros por rutas previamente identificadas y llevar consigo su mochila de emergencia.

También es importante establecer quién se encargará de transportar las provisiones, quién ayudará a los niños, adultos mayores o personas con discapacidad y dónde se reunirá la familia si sus integrantes se encuentran separados cuando ocurra el desastre.

“El Niño debe entenderse como un fenómeno con el que tenemos que aprender a convivir. No podemos impedir que llueva, pero sí podemos reducir nuestra vulnerabilidad. Una mochila de emergencia es algo sencillo, pero expresa una idea mucho más importante: prepararnos antes de que llegue el problema”, concluye el profesor Germán Gallardo.

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