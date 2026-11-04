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Más de 738 mil familias cobran desde mañana hasta S/500: Midis activa el quinto pago del programa Juntos con incentivos extra

Los pagos estarán disponibles en más de 3.500 puntos en todo el país, incluyendo agencias del Banco de la Nación y agentes corresponsales del programa PAIS del Midis.

Las familias de gestantes y niños pequeños también recibirán incentivos adicionales que, en total, pueden alcanzar hasta S/500.
Las familias de gestantes y niños pequeños también recibirán incentivos adicionales que, en total, pueden alcanzar hasta S/500.Foto: Andina/Composición LR
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El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) iniciará este jueves 5 de noviembre el quinto operativo de pago de 2026 del programa Juntos. La entrega beneficiará a 738.887 hogares en situación de pobreza y pobreza extrema de las 25 regiones del Perú, mediante un incentivo económico de S/200 que se deposita cada dos meses a las familias afiliadas que cumplen los compromisos establecidos.

El operativo también contempla transferencias adicionales para determinados grupos de beneficiarios, entre ellos hogares con gestantes y niños pequeños, estudiantes de secundaria y familias usuarias del Vraem. Según las condiciones de cada modalidad, algunos hogares podrán acumular distintos incentivos y recibir hasta S/500. Los pagos estarán disponibles en más de 3.500 puntos distribuidos en el territorio nacional.

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Programa Juntos: quiénes reciben los S/200 y qué requisitos deben cumplir las familias

El incentivo principal del programa Juntos asciende a S/200 y se entrega cada dos meses a los hogares afiliados que cumplen los compromisos vinculados con la salud y educación de sus integrantes. El quinto operativo del año alcanzará a 738.887 familias que viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema.

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Entre las condiciones establecidas figura llevar a los niños menores de tres años a sus controles en los establecimientos de salud y garantizar la asistencia diaria de los menores a sus centros educativos. En el caso de las gestantes, también se exige acudir a los controles prenatales correspondientes.

Bono de hasta S/500: conoce los incentivos adicionales para gestantes y escolares

Además del abono regular, el quinto operativo incluye transferencias destinadas a grupos específicos. Una de ellas es la Transferencia Primera Infancia (TPI), que entregará S/100 adicionales a 79.101 hogares. Este beneficio está dirigido a familias que cumplen compromisos relacionados con la atención de gestantes y el desarrollo saludable de los niños.

Para acceder a este incentivo, los hogares deben garantizar los controles prenatales oportunos, el seguimiento del crecimiento y desarrollo infantil, los dosajes de hemoglobina, la vacunación y la suplementación con hierro y ácido fólico.

Las usuarias del Vraem también podrán recibir un bono extraordinario de S/300 por cada hijo de 14 años o más que haya aprobado el año escolar 2025 en secundaria. A ello se suman S/200 por cada hijo que haya ocupado el tercio superior de su grado.

Los pagos podrán realizarse en 3.516 puntos a nivel nacional: 508 agencias del Banco de la Nación, 287 cajeros automáticos, 2.513 agentes corresponsales y 108 Plataformas Itinerantes de Acción Social, gestionadas por el Programa Nacional Plataformas de Acción para la Inclusión Social (PAIS) del Midis.

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