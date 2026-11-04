Más de 738 mil familias cobran desde mañana hasta S/500: Midis activa el quinto pago del programa Juntos con incentivos extra

Las familias de gestantes y niños pequeños también recibirán incentivos adicionales que, en total, pueden alcanzar hasta S/500.

Las familias de gestantes y niños pequeños también recibirán incentivos adicionales que, en total, pueden alcanzar hasta S/500. Foto: Andina/Composición LR

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) iniciará este jueves 5 de noviembre el quinto operativo de pago de 2026 del programa Juntos. La entrega beneficiará a 738.887 hogares en situación de pobreza y pobreza extrema de las 25 regiones del Perú, mediante un incentivo económico de S/200 que se deposita cada dos meses a las familias afiliadas que cumplen los compromisos establecidos.

El operativo también contempla transferencias adicionales para determinados grupos de beneficiarios, entre ellos hogares con gestantes y niños pequeños, estudiantes de secundaria y familias usuarias del Vraem. Según las condiciones de cada modalidad, algunos hogares podrán acumular distintos incentivos y recibir hasta S/500. Los pagos estarán disponibles en más de 3.500 puntos distribuidos en el territorio nacional.

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Programa Juntos: quiénes reciben los S/200 y qué requisitos deben cumplir las familias

El incentivo principal del programa Juntos asciende a S/200 y se entrega cada dos meses a los hogares afiliados que cumplen los compromisos vinculados con la salud y educación de sus integrantes. El quinto operativo del año alcanzará a 738.887 familias que viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema.

Entre las condiciones establecidas figura llevar a los niños menores de tres años a sus controles en los establecimientos de salud y garantizar la asistencia diaria de los menores a sus centros educativos. En el caso de las gestantes, también se exige acudir a los controles prenatales correspondientes.

Bono de hasta S/500: conoce los incentivos adicionales para gestantes y escolares

Además del abono regular, el quinto operativo incluye transferencias destinadas a grupos específicos. Una de ellas es la Transferencia Primera Infancia (TPI), que entregará S/100 adicionales a 79.101 hogares. Este beneficio está dirigido a familias que cumplen compromisos relacionados con la atención de gestantes y el desarrollo saludable de los niños.

Para acceder a este incentivo, los hogares deben garantizar los controles prenatales oportunos, el seguimiento del crecimiento y desarrollo infantil, los dosajes de hemoglobina, la vacunación y la suplementación con hierro y ácido fólico.

Las usuarias del Vraem también podrán recibir un bono extraordinario de S/300 por cada hijo de 14 años o más que haya aprobado el año escolar 2025 en secundaria. A ello se suman S/200 por cada hijo que haya ocupado el tercio superior de su grado.

Los pagos podrán realizarse en 3.516 puntos a nivel nacional: 508 agencias del Banco de la Nación, 287 cajeros automáticos, 2.513 agentes corresponsales y 108 Plataformas Itinerantes de Acción Social, gestionadas por el Programa Nacional Plataformas de Acción para la Inclusión Social (PAIS) del Midis.