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Papa León XIV en Uruguay EN VIVO: a qué hora llega, dónde estará, recorrido por Montevideo y encuentros oficiales

A su llegada se realizará una recepción protocolar en el Aeropuerto de Carrasco. La recepción pública comenzará en la Plaza Independencia a las 17.30.

El papa León XIV visitará Uruguay del 6 al 8 de noviembre de 2026, marcando el regreso de un pontífice al país tras 38 años. La gira incluye Argentina y Perú tras su llegada.
El papa León XIV visitará Uruguay del 6 al 8 de noviembre de 2026, marcando el regreso de un pontífice al país tras 38 años. La gira incluye Argentina y Perú tras su llegada.Ilustración LR
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El papa León XIV llegará a Uruguay del 6 al 8 de noviembre de 2026, inicio de una gira sudamericana que abarcará Argentina y Perú. El itinerario de la Santa Sede incluye ceremonias religiosas, reuniones institucionales y eventos sociales distribuidos entre Montevideo, Paysandú y Florida.

Este acontecimiento histórico representa el regreso de un pontífice al territorio uruguayo tras casi cuatro décadas, evento registrado por última vez en 1988 con Juan Pablo II. Al respecto, el canciller Mario Lubetkin subrayó la trascendencia de la noticia difundida por Presidencia: "Es la primera visita de un papa después de 38 años".

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¿A qué hora llega el papa León XIV a Uruguay y dónde será la bienvenida?

El papa León XIV aterrizará en la terminal aérea de Carrasco el viernes 6 de noviembre a las 16.30 (horario uruguayo, equivalente a las 14.30 en Perú). En este punto de contacto inicial se ejecutará el recibimiento protocolar, según el itinerario fijado por el Vaticano con la precisión temporal de cada escala.

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La recepción pública iniciará a las 17.30 dentro del espacio de la Plaza Independencia. Un cuarto de hora más tarde, el pontífice encabezará la reunión junto a las autoridades, delegados civiles e integrantes de la comitiva diplomática, tal como estipula la agenda remitida desde la Cancillería.

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¿Cuál será el recorrido del papa León XIV por Montevideo?

Durante su primera jornada en la capital uruguaya, el sumo pontífice enlazará Carrasco, la Plaza Independencia y el Edificio José Artigas, sede del encuentro privado con Yamandú Orsi a las 18.15. Asimismo, la Cancillería consigna un recorrido por el Cabildo a las 19.00 y el traslado posterior hacia la Catedral Metropolitana.

El sábado 7, tras retornar de Paysandú, el obispo de Roma acudirá a la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, en Casavalle, a las 17.00. Posteriormente, participará en un encuentro educativo dentro de la Universidad Católica del Uruguay a las 18.00 y encabezará una vigilia de oración en el Estadio Centenario a las 19.00, según la Santa Sede.

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¿Cuál es la agenda oficial y el itinerario del papa León XIV en Uruguay?

El papa León XIV cumplirá compromisos diplomáticos e iniciará sus actividades religiosas el viernes en la Catedral Metropolitana con la celebración de las vísperas junto a sacerdotes, diáconos y seminaristas. Este acto presenta un leve desajuste en la programación oficial, ya que el Vaticano fija este acto en la Catedral Metropolitana para el viernes a las 19.10; el programa de Cancillería señala la visita pastoral a las 19.15.

Fuera de Montevideo, el pontífice oficiará una misa el sábado a las 10.00 en el Parque París Londres de Paysandú. El domingo presidirá otra eucaristía a las 10.30 en la plaza de la Catedral Basílica de Florida, Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres. Tras este encuentro eclesial, compartirá un almuerzo con las autoridades eclesiásticas locales y emprenderá viaje rumbo a Buenos Aires a las 15.30.

Ante la gran masividad prevista, el Sistema Nacional de Emergencias sugiere organizar los traslados con anticipación, llevar hidratación constante y acatar las directivas del personal de seguridad. Asimismo, la institución preventiva solicita especial cuidado con menores, adultos mayores y personas con discapacidad durante las actividades públicas.

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