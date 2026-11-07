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Insólito robo en Huancayo: delincuentes ingresan a oficinas de la PNP y roban más de S/30.000 en equipos

Los ladrones sustrajeron equipos de alta tecnología de la Oficina de Criminalística y eliminaron dispositivos que almacenaban las grabaciones de seguridad. La Policía investiga cómo burlaron los controles de ingreso.

Delincuentes ingresaron a la Oficina de Criminalística de la Policía Nacional en Huancayo
Delincuentes ingresaron a la Oficina de Criminalística de la Policía Nacional en Huancayo | Foto: difusión
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Delincuentes ingresaron a la Oficina de Criminalística de la Policía Nacional, ubicada en el jirón Cuzco, en Huancayo, y sustrajeron equipos de alta tecnología valorizados en más de S/30.000. El robo ocurrió durante el último fin de semana, pese a los controles de seguridad que exige la sede policial para permitir el ingreso de visitantes.

Los sujetos también se llevaron el DVR y el disco duro que almacenaban las grabaciones de las cámaras de seguridad. De esta manera, eliminaron dispositivos que podían contener registros del asalto y ayudar a identificar a los responsables.

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Policía investiga cómo burlaron la seguridad de la sede

De acuerdo con Latina, para ingresar a las instalaciones policiales es necesario presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI) y proporcionar datos personales. Pese a estas medidas, los delincuentes consiguieron acceder a las oficinas y escapar sin que los agentes detectaran el robo.

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La Policía investiga cómo los responsables ingresaron y salieron de la sede sin ser identificados. Entre las hipótesis figura la posible participación de algún efectivo policial, aunque esta posibilidad todavía no ha sido confirmada.

Además, los delincuentes habrían utilizado guantes para evitar dejar huellas y retiraron las memorias de los equipos de videovigilancia. Las autoridades buscan establecer las circunstancias del asalto y determinar si existió alguna complicidad desde el interior de la institución.

También robaron una inmobiliaria en Huancayo

Otro robo ocurrió en la inmobiliaria Wanka, ubicada en la intersección de la prolongación Abancay con el jirón Omar Yali, en el centro de Huancayo. Una trabajadora descubrió el hecho cuando llegó por la mañana y encontró la puerta abierta.

Los delincuentes sustrajeron equipos de cómputo, un dron y dinero en efectivo. El valor de los bienes robados ascendería a aproximadamente S/30.000. Efectivos de la División de Investigación Criminal (Divincri) realizan las diligencias para identificar a los responsables.

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