Presupuesto 2027: Gobierno propone S/266.506 millones, pero reduce recursos para salud, seguridad y saneamiento

El presupuesto de los gobiernos locales subirá un 15.2% hasta los S/41,222 millones, mientras que el de los regionales caerá un 1.3% y quedará en S/58,672 millones. | Composición LR/IA

El presupuesto de los gobiernos locales subirá un 15.2% hasta los S/41,222 millones, mientras que el de los regionales caerá un 1.3% y quedará en S/58,672 millones. | Composición LR/IA

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El Poder Ejecutivo presentó al Congreso el proyecto de Presupuesto Público 2027 por S/266.506 millones, monto que supera en S/8.945 millones el presupuesto institucional de apertura (PIA) de 2026 y representa un incremento nominal de 3,5%. El aumento, sin embargo, no se distribuye de manera uniforme: mientras educación, transportes, protección social y defensa elevan sus asignaciones, otras funciones registran menores montos que los aprobados para iniciar el presente año.

La propuesta fue remitida al Parlamento junto con los proyectos de Ley de Equilibrio Financiero y de Endeudamiento para 2027. El Pleno del Congreso ha sido convocado para el 3 de septiembre para iniciar la discusión de estas iniciativas.

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El presupuesto total aumenta 3,5%, pero la asignación varía según cada función del Estado.

Salud y seguridad parten con menos presupuesto

Entre las principales diferencias aparece el sector Salud. Para 2027, el proyecto considera S/32.208 millones, frente a los S/32.888 millones del PIA de 2026. La reducción es de aproximadamente S/680 millones, equivalente a 2,1%.

La función Orden público y seguridad también presenta una disminución: pasa de S/15.858 millones en el presupuesto inicial de 2026 a S/15.338 millones para 2027, unos S/520 millones menos.

El dato requiere una precisión: una menor asignación inicial no significa necesariamente que durante todo el año se disponga de menos recursos. El presupuesto puede modificarse mediante transferencias, créditos suplementarios y otras modificaciones presupuestarias. Por ello, la comparación permite conocer cómo parte el año cada función, pero no cuánto terminará ejecutando efectivamente.

El proyecto, además, contempla partidas específicas para seguridad. Entre ellas figuran S/2.832 millones para el sostenimiento de los servicios del Sistema de Justicia Penal, S/626 millones para intervenciones policiales y S/539 millones para ampliar y mejorar establecimientos penitenciarios.

Transportes aumenta, mientras saneamiento retrocede

Una de las mayores variaciones corresponde a Transportes, cuyo presupuesto pasa de S/22.325 millones en 2026 a S/26.014 millones en 2027. El incremento alcanza aproximadamente S/3.689 millones.

La situación es distinta en Saneamiento. El proyecto asigna S/4.422 millones para 2027, frente a S/6.323 millones contemplados inicialmente para 2026. La diferencia supera los S/1.900 millones.

También se observa una reducción en Vivienda y desarrollo urbano, que pasa de S/3.399 millones a S/2.313 millones. En Trabajo, el monto baja de S/965 millones a S/721 millones.

No todas las funciones vinculadas a servicios sociales pierden recursos. Protección social aumenta de S/10.689 millones a S/12.493 millones, mientras que Educación pasa de S/48.708 millones a S/49.068 millones.

El aumento del presupuesto se concentra en determinados rubros

Además de Transportes, las mayores variaciones se observan en Planeamiento, gestión y reserva de contingencia, cuyo presupuesto pasa de S/30.080 millones a S/36.997 millones.

También aumenta Defensa y seguridad nacional, de S/7.180 millones a S/8.993 millones, y Justicia, de S/8.646 millones a S/9.530 millones.

En cambio, Deuda pública baja de S/32.386 millones en el PIA de 2026 a S/30.921 millones en el proyecto para 2027. La función Agropecuaria pasa de S/6.383 millones a S/6.316 millones y Ambiente, de S/4.611 millones a S/4.578 millones.

La estructura muestra, por tanto, que el incremento del presupuesto total no implica un aumento proporcional para cada sector. Una parte importante del crecimiento se concentra en determinadas funciones, mientras otras parten con una asignación inferior a la de 2026.

Regiones tendrán menos recursos y municipios recibirán más

La distribución por nivel de gobierno también presenta diferencias. Los gobiernos locales recibirían S/41.222 millones, 15,2% más que en el PIA de 2026.

Los gobiernos regionales, en cambio, contarían con S/58.672 millones, lo que representa una reducción de 1,3% respecto del presupuesto inicial de este año. El Gobierno nacional concentraría aproximadamente S/166.613 millones.

Esta distribución será uno de los puntos que deberá evaluar el Congreso, especialmente porque una mayor asignación inicial a municipalidades no necesariamente se traduce automáticamente en una mayor ejecución de inversiones. La capacidad de gasto depende también de la cartera de proyectos, la gestión de cada entidad y las modificaciones presupuestarias que se realicen durante el ejercicio.

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El presupuesto se sostiene sobre una meta fiscal de 1,4%

El proyecto ha sido formulado con una meta de déficit fiscal equivalente a 1,4% del PBI para 2027. El Ejecutivo también proyecta que los recursos provenientes de recursos ordinarios y directamente recaudados aumenten en más de S/4.700 millones, equivalente a 2,6% frente a 2026.

El escenario de ingresos parte de las proyecciones contenidas en el Marco Macroeconómico Multianual 2027-2030. Según la información utilizada para formular el presupuesto, los ingresos fiscales crecerían 3,2% en 2027, mientras la economía crecería 3,4%. Con ello, los ingresos fiscales alcanzarían 19,4% del PBI, por debajo del promedio registrado entre 2011 y 2019, de 20,4% del PBI.

Este punto será relevante para la discusión presupuestaria porque el crecimiento del gasto debe compatibilizarse con una trayectoria de reducción del déficit. El propio Consejo Fiscal publicó el 28 de agosto una nueva advertencia sobre los riesgos para la sostenibilidad fiscal y señaló que los cambios anunciados a las reglas fiscales requerirán medidas concretas para garantizar su cumplimiento.

¿Cuánto podrá endeudarse el Estado en 2027?

Junto al presupuesto, el Ejecutivo presentó el proyecto de Ley de Endeudamiento para el próximo año. La propuesta establece un límite de US$2.800 millones para el endeudamiento externo y de S/19.183 millones para el endeudamiento interno.

El proyecto de Equilibrio Financiero, por su parte, deberá establecer cómo se cubrirá la diferencia entre los recursos previstos y las necesidades de financiamiento del Estado.

La discusión parlamentaria empezará el 3 de septiembre y todavía puede modificar la distribución planteada por el Ejecutivo. El Congreso deberá aprobar la Ley de Presupuesto antes del cierre del año para que entre en vigencia el 1 de enero de 2027.

Un elemento adicional estará en las presiones de gasto que ya enfrenta el próximo ejercicio. El Consejo Fiscal ha advertido durante 2026 sobre el impacto de nuevas normas con efectos permanentes sobre las cuentas públicas; en marzo estimó que algunas medidas aprobadas podían generar alrededor de S/6.500 millones de gastos no previstos en 2026, con efectos que se trasladarían a 2027 y años posteriores.