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Cine y series

Dos películas peruanas llegaron a los cines el mismo día, pero juntas no convocaron ni a 500 espectadores

La llegada de estas películas peruanas a las salas de cine pasó casi desapercibida frente a la oferta internacional. El fin de semana podría ser clave para su permanencia en la cartelera.

Actualmente, hay cuatro películas peruanas en cartelera, dos de ellas estrenadas el 5 de noviembre.
Actualmente, hay cuatro películas peruanas en cartelera, dos de ellas estrenadas el 5 de noviembre. | Foto: composición LR/Valori Films/Ludozcine FilmsFoto: composición LR/Valori Films/Ludozcine Films
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El cine peruano sumó dos nuevos estrenos a la cartelera el último jueves 5 de noviembre. Sin embargo, la llegada de estas películas pasó casi desapercibida frente a la oferta internacional que actualmente concentra la atención del público en las salas.

Mientras títulos como 'Godzilla Minus Zero' y 'Clayface' dominaron la jornada, las producciones nacionales 'El Club de la Seducción' y 'La Casa de las Galletas' registraron números modestos en su primer día de exhibición.

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Películas peruanas convocaron a menos de 500 espectadores en su estreno

Según informó el periodista y crítico de cine Maykoll Calderón a través de sus redes sociales, 'El Club de la Seducción' logró 250 espectadores en su debut, mientras que 'La Casa de las Galletas' superó ligeramente los 200 asistentes. En conjunto, ambas producciones no alcanzaron los 500 espectadores a nivel nacional durante su primera jornada en cartelera.

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El resultado se da en medio de una distribución limitada para ambos títulos, que llegaron a pocas pantallas en comparación con las grandes producciones internacionales. Por otro lado, el Top 10 del jueves fue liderado por 'Godzilla Minus Zero', seguido de 'Clayface' y 'Pinocho sin Cuerdas'. Entre las películas peruanas que sí lograron ubicarse en el ranking aparecieron 'El Pintor de los Milagros', en el octavo lugar, y 'La Tribu', en la décima posición. No obstante, formar parte de la lista no necesariamente refleja un desempeño destacado en taquilla.

'El Club de la Seducción' es protagonizada por Franco Penanno, exactor de 'Al Fondo Hay Sitio'.

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¿De qué trata 'El Club de la Seducción'?

Dirigida por Rodrigo Viaggio y Jorge E. Velarde, la comedia ‘El Club de la Seducción’ sigue dos historias que terminan conectándose. Por un lado está Arturo Seinfeld, un economista que intenta superar una ruptura amorosa y termina involucrándose con una reconocida actriz. En paralelo, Camilo Castellares enfrenta una serie de problemas después de perder el automóvil de un familiar.

La película está protagonizada por Franco Pennano, Nikko Ponce, Andrea Aguirre y Connie Chaparro, y actualmente puede verse en cadenas como Cineplanet, Cinépolis, Cinemark y CineStar.

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¿De qué trata 'La Casa de las Galletas'?

‘La Casa de las Galletas’, de Rodolfo Zavala Chian, mezcla drama, suspenso y thriller psicológico. La trama sigue a Juliana, una mujer que emprende la búsqueda de su madre biológica, pero un accidente altera sus planes y la obliga a reconstruir fragmentos de su memoria mientras salen a la luz secretos familiares ocultos durante años.

'La Casa de las Galletas' fue reconocida a nivel internacional.

'La Casa de las Galletas' fue reconocida a nivel internacional.

A diferencia de otras producciones nacionales recientes, la película llegó a las salas respaldada por un recorrido internacional. En 2023 obtuvo el Premio Coral de Postproducción del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana y posteriormente participó en muestras de cine iberoamericano. Pese a ese reconocimiento, su estreno comercial comenzó con pocas funciones en la cartelera local. Actualmente puede encontrarse en salas de Cineplanet, Cinemark y UVK Multicines.

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