Tormentas eléctricas y 60 mm de agua: la severa advertencia del Senamhi que pone en riesgo a Piura, Tumbes y Cajamarca

Las lluvias se acompañarán de descargas eléctricas y fuertes vientos, aumentando el riesgo de inundaciones en localidades vulnerables de estas tres regiones del norte peruano.

Las lluvias se acompañarán de descargas eléctricas y fuertes vientos, aumentando el riesgo de inundaciones en localidades vulnerables de estas tres regiones del norte peruano. Foto: Andina/Senamhi/Composición LR

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió que Piura, Tumbes y Cajamarca registrarán lluvias de fuerte a extrema intensidad durante este miércoles 4 y jueves 5 de noviembre. Las precipitaciones podrían alcanzar acumulados de hasta 60 milímetros por día y estar acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento, con riesgo de aniegos e inundaciones en zonas vulnerables.

El pronóstico contempla condiciones críticas en cinco provincias de Piura y tres de Tumbes, mientras que otras localidades de la costa norte también tendrán precipitaciones intensas. El organismo meteorológico recomendó adoptar medidas preventivas y evitar actividades en lugares expuestos a lluvias fuertes o extremas.

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Piura, Tumbes y Cajamarca: las regiones que esperan lluvias de fuerte intensidad

En Piura, las provincias comprendidas en el pronóstico de extrema intensidad son Ayabaca, Huancabamba, Morropón, Piura y Sullana. En Tumbes, la alerta incluye a Contralmirante Villar, Tumbes y Zarumilla. Para la costa norte se estiman acumulados de entre 0,1 y 60 milímetros por día, con una alta probabilidad de ocurrencia.

El pronóstico también considera precipitaciones fuertes en otras provincias del país. En Cajamarca figuran Chota, Cutervo, Jaén y San Ignacio; en Ica, Nasca; en Lambayeque, Ferreñafe y Lambayeque; en Moquegua, Ilo; y en Tacna, Jorge Basadre y Tacna. En total, el Senamhi prevé lluvias de fuerte intensidad en 21 provincias de siete regiones costeras.

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Las precipitaciones también alcanzarán la sierra norte con intensidad de moderada a extrema, mientras que en la sierra centro y sur se esperan lluvias moderadas. En estas zonas podrían presentarse descargas eléctricas y ráfagas de viento. Además, se pronostica granizo en localidades ubicadas por encima de los 2.800 metros sobre el nivel del mar, principalmente en la sierra centro y sur, con acumulados de entre 5 y 35 milímetros diarios.

En la selva se esperan lluvias y chubascos de ligera intensidad, sobre todo en la selva alta centro y sur, con registros de entre 10 y 40 milímetros por día. En la costa centro y sur se prevén lloviznas de ligera a fuerte intensidad, además de ráfagas de viento, niebla y neblina. Ante estas condiciones, el Senamhi recomendó proteger los bienes, mantenerse informado por canales oficiales y reprogramar actividades en zonas expuestas a precipitaciones intensas, granizadas e inundaciones.