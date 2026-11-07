¿Dónde está el papa León XIV EN VIVO? Sigue el recorrido de Robert Prevost HOY hasta su llegada al Perú Sigue el recorrido del sumo pontífice en tiempo real y mantente informado sobre sus actividades en Uruguay, Argentina y Perú. Este viaje marca un evento importante para la comunidad católica en Sudamérica.

Papa León XIV inició su gira por Sudamérica | Composición LR Composición LR