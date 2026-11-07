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Sociedad

¿Dónde está el papa León XIV EN VIVO? Sigue el recorrido de Robert Prevost HOY hasta su llegada al Perú

Sigue el recorrido del sumo pontífice en tiempo real y mantente informado sobre sus actividades en Uruguay, Argentina y Perú. Este viaje marca un evento importante para la comunidad católica en Sudamérica.

Papa León XIV inició su gira por Sudamérica
Papa León XIV inició su gira por Sudamérica | Composición LRComposición LR
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El papa León XIV realiza su primer viaje apostólico a Sudamérica del 6 al 17 de noviembre de 2026. El sumo pontífice ya se encuentra en Uruguay y se espera su llegada a Argentina y Perú en los próximos días. Sigue el recorrido de Robert Prevost minuto a minuto y entérate de las actividades que realiza en la región hasta su llegada a territorio nacional.

Papa León XIV en Sudamérica: sigue su recorrido EN VIVO, hoy 7 de noviembre

07:44
7/11/2026

Papa León XIV en Uruguay: agenda en su segundo día de gira por Sudamérica

El Papa León XIV se encuentra de visita apostólica en Uruguay en su segundo día de gira por Sudamérica. Hoy, sábado 7 de noviembre de 2026, su agenda incluye las siguientes actividades principales:

  • Misa en Paysandú: Oficia su primera misa en América Latina en el Parque París Londres.
  • Oración en Basílica: Realiza un momento privado de oración en la Basílica Nuestra Señora del Rosario y San Benito de Palermo, donde bendecirá una imagen del beato Jacinto Vera y descubrirá una placa conmemorativa.
  • Visita a Casavalle: Por la tarde, acude al vulnerable barrio montevideano de Casavalle y a la Universidad Católica del Uruguay.
  • Vigilia de oración: La jornada culmina con una vigilia de oración en el Estadio Centenario


07:42
7/11/2026

Bienvenidos a La República

Bienvenidos a los lectores de La República. Conoce las últimas actividades que realiza el papa León XIV en Sudamérica.

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