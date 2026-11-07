Veinte alcaldes distritales fueron electos con menos de 30 años

Más de 1900 alcaldes distritales fueron escogidos en las últimas elecciones.

Más de 1900 alcaldes distritales fueron escogidos en las últimas elecciones.

Para la gestión 2026-2030 en las alcaldías municipales y provinciales del país, veinte burgomaestres electos asumirán la más alta responsabilidad en sus distritos antes de cumplir los 30 años.

De los 1.690 nuevos alcaldes poco más del 20% (393) están en el rango de edad entre 40 y 44 años. Le siguen los del grupo de 45 a 49 años con el 16,3%; y los que tienen entre 35 y 39 años con el 14,8%.

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Asimismo, a nivel de alcaldías provinciales, de las 195 futuras gestiones, cinco serán encabezadas por jóvenes entre los 29 y 33 años. Para este tipo de autoridad, la mayor cantidad de alcaldes están entre el rango de 49 a 53 años.

Los casos más llamativos

La edad no significa necesariamente una nula experiencia en gestión pública ni un patrón en concreto en lo que se refiere a estudios. Esto se refleja en el caso de los dos alcaldes distritales más jóvenes.

Michel Bonifacio de 25 años fue elegido burgomaestre del distrito ayacuchano de Andrés Avelino Cáceres. En 2025 se graduó como bachiller en Administración y estudia actualmente una maestría en Gestión por la Universidad del Pacífico.

Su experiencia laboral, según consignó en su hoja de vida ante el JNE, inició en 2024 como practicante de planteamiento, pero no registra cargo público alguno.

Daniel Monzón también de 25 años será el próximo alcalde de San Gregorio (Cajamarca). A diferencia de Bonifacio, lleva cuatro años ocupando un cargo de elección popular. Es regidor desde el 2022 en la jurisdicción que ahora le tocará liderar desde el más alto puesto.

Sin embargo, en lo que respecta a formación académica no registra estudios técnicos o universitarios. Solamente registró la educación básica regular.

La lista de los 10 alcaldes más jóvenes las completan: Luis Gómez (26 años en Chirinos - Cajamarca); Luis Rodríguez (26 años en Chipurana - San Martín); Willyam Ricaldi (27 años en Chacapalpa - Junín); Carlos Toledo (27 años en Santa Eulalia - Lima); Bequer Atencio (27 años en Simón Bolívar - Pasco); Kike Correa (27 años en Caynarachi - San Martín); Jesús Huamán (27 años en Shanao - San Martín); y Nataly Bellido (28 años en Huacaña - Ayacucho).

De la lista mencionada, solamente Bellido, quien postuló con Ahora Nación, desempeñó un cargo popular: el de regidora, aunque por un corto periodo al tratarse de una accesitaria.

En lo que respecta a las alcaldías provinciales, el burgomaestre de menor edad estará en la provincia de Pacasmayo (La Libertad). Se trata de Jonathan Ventura de 29 años, quien postuló con Podemos Perú. En su declaración jurada consignó estudios de Ingeniería Civil aún inconclusos en la Universidad de Trujillo. Además, se desempeña como regidor provincial en la gestión saliente.

Le siguen Jhosver Rodríguez (Julcán, La Libertad); Blademir Acero (Ilo, Moquegua); y Patricio Aliaga (Tumbes, Tumbes). Los tres tienen 30 años y ninguno ha ocupado antes un cargo de elección popular.

Los de mayor edad

De otro lado, el alcalde distrital más longevo será Saturnino Gabriel de 78 años. Para estas elecciones resultó vencedor en San Pedro de Laraos (Lima), un cargo que ya conoce bien. Se desempeñó como burgomaestre en dos periodos: 2011-2015 y 2015-2018.

Pero su formación académica difiere mucho de su experiencia en gestión pública. Su declaración jurada no consigna ningún tipo de estudio superior. Además, registra una sentencia por juicio de alimentos del año 1969 y recibe una pensión como jubilado de la Policía.

En la provincia de Arequipa, Manuel Vera asumirá la conducción de esa jurisdicción con 73 años. Es economista por la Universidad de San Agustín y estudió una maestría en gestión pública, que no concluyó.

Ha sido alcalde distrital en dos ocasiones: 2015-2018 y 2022-2026. Su trayectoria política la ha llevado en movimientos regionales, ganando esta última con Fuerza Arequipeña.

Registró una condena firme en el aspecto civil por juicio de alimentos de 2014.

Gobernaturas con edades entre los 45 y 55 años

Si bien solo 10 gobiernos regionales ya definieron a sus próximas autoridades, las edades de los gobernadores electos hasta la fecha dan cuenta de un promedio de edad entre los 45 y 55 años. Salvo la excepción de Elvyn Díaz, que fue electo en la región de Apurímac con 44 años, los otros se encuentran en el rango de edad mencionado anteriormente.

Verónika Mendoza asumirá el más alto cargo en Cusco con 45 años. Le siguen Pabel Bellido en Ayacucho con 47 años y Pedro Spadaro en el Callao con 49 años.

Pasando el umbral de los 50, están Rosali Tarazona (Huánuco) y Sandro Acosta (Ucayali), ambos con 51 años. Con dos años más se encuentran Juan Mendoza (Ica), Simón Horna (Madre de Dios) y Máximo Cabrera (San Martín). Por el momento el más longevo se ubica en la región de Huancavelica: Juan Común de 55 años, que postuló con Alianza para el Progreso.

Por región

Incidencia. Ayacucho y San Martín son las regiones con más cantidad de alcaldes distritales entre 25 y 30 años, con cinco cada uno. Le sigue Cajamarca con cuatro.

Rangos. En el lado opuesto, el mayor número de alcaldes distritales con edades entre 70 y 78 años se encuentran en Lima. En Áncash se presentan tres casos y en Huancavelica dos.