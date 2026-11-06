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Rafael López Aliaga no será alcalde de Lima: JNE aclara que otorgará credenciales de primer regidor a reelectos

La secretaria general del organismo electoral, Jessica Clavijo, dijo que los exalcaldes que postularon como primeros regidores y ejercieron la alcaldía durante el periodo municipal anterior no podrán recibir credenciales para volver a ese cargo.

JNE estableció que los candidatos inscritos como primeros regidores que ejercieron como alcaldes durante el periodo municipal inmediato anterior no podrán asumir nuevamente la alcaldía..
JNE estableció que los candidatos inscritos como primeros regidores que ejercieron como alcaldes durante el periodo municipal inmediato anterior no podrán asumir nuevamente la alcaldía.. | AFPAFP
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Rafael López Aliaga no será alcalde de Lima. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aclaró que los candidatos inscritos como primeros regidores que ejercieron como alcaldes durante el periodo municipal inmediato anterior no podrán asumir nuevamente el cargo.

La secretaria general del organismo electoral, Jessica Clavijo, anunció que estos postulantes no serán proclamados como alcaldes ni recibirán las credenciales correspondientes para la nueva gestión municipal.

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“Establecer que la condición de primer regidor no habilita la alcaldía o asumir la alcaldía. Esto qué quiere decir, que en aquellos casos que el primer regidor haya ejercido el cargo de alcalde o alcaldesa en el periodo inmediato anterior no será proclamado ni recibirá las credenciales para esta nueva gestión”, señaló Clavijo.

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Con esta precisión, el JNE establece que la inscripción como primer regidor no permite eludir la prohibición constitucional de reelección inmediata de autoridades municipales.

El pronunciamiento recae directamente en Rafael López Aliaga, quien postuló como primer regidor de Renovación Popular para la Municipalidad Metropolitana de Lima y Luis Rubio, de su misma lista, renunciara a su candidatura a la alcaldía.

La agrupación obtuvo la victoria en los comicios municipales, por lo que López Aliaga quedó como el primer regidor de la lista ganadora. Sin embargo, su condición de exalcalde le impide recibir las credenciales para volver a dirigir la Municipalidad de Lima.

En ese escenario, Jeanette Alonzo, segunda regidora de la agrupación, aparece como una posible sucesora en la Alcaldía de Lima.

Jeanette Alonzo podría asumir la Alcaldía de Lima en lugar de Rafael López Aliaga

Jeanette Alonzo, segunda regidora de la lista de Renovación Popular, podría convertirse en la próxima alcaldesa de Lima para el periodo 2027-2030, en reemplazo de Rafael López Aliaga.

Alonzo Contreras es contadora pública por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, donde obtuvo el grado de bachiller en 2001 y su título profesional en 2002. En 2024, cursó una maestría en Finanzas Corporativas en la Universidad Privada del Norte (UPN).

Según la hoja de vida que presentó ante el JEE Lima Centro, trabajó como contadora en la Promotora de Desarrollo en Educación y Cultura. Además, fue elegida regidora de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) para el periodo 2023-2026.

En Renovación Popular, Alonzo ocupa desde 2025 el cargo de gerente central de Finanzas. También aparece registrada como secretaria nacional de Economía de la agrupación. No obstante, el 30 de mayo de 2026 presentó un escrito ante el JNE para solicitar la rectificación de un error material en la fecha de inicio de esa función, el documento consignaba inicialmente el 16 de enero de 2025, pero la fecha fue corregida al 16 de enero de 2026.

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