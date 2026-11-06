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Deportes

Partidos de hoy, sábado 7 de noviembre: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

Conoce EN VIVO la programación de este sábado, horarios y canales de TV de los enfrentamientos en la Liga 1 y en los distintos torneos sudamericanos.

Programación de los partidos de hoy, sábado 7 de noviembre. Foto: composición LR/AFP/Sporting Cristal
Programación de los partidos de hoy, sábado 7 de noviembre. Foto: composición LR/AFP/Sporting Cristal
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Los partidos del sábado 7 de noviembre de 2026 incluyen encuentros de la Liga 1, de los partidos a nivel europeo y sudamericano. Entre los duelos destacados de hoy figuran ADT vs Sporting Cristal y Valencia vs Real Madrid. Revisa la programación completa, los horarios en Perú y los canales de TV para ver los encuentros en vivo.

En el Torneo Clausura, sigue en marcha la jornada 16 con el enfrentamiento Cienciano vs Sport Huancayo. De igual forma, habrá acción en Sudamérica con el desarrollo de las ligas más importantes del continente como en el Torneo Clausura de Argentina y la Copa Brasil.

Puedes ver

Tabla de posiciones Torneo Clausura y Acumulado de la Liga 1 2026 EN VIVO: resultados de la penúltima fecha

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Partidos de la Liga 1 de Perú HOY

  • ADT vs Sporting Cristal
  • Hora: 1.00 p. m.
  • Canal: L1 Max
  • FC Cajamarca vs Alianza Atlético
  • Hora: 3.30 p. m.
  • Canal: L1 Max
  • Melgar vs Juan Pablo II
  • Hora: 6.00 p. m.
  • Canal: L1 Max
  • Cienciano vs Sport Huancayo
  • Hora: 8.30 p. m.
  • Canal: L1 Max

Partidos de la Liga Peruana de Vóley HOY

  • Deportivo Soan vs Olva Latino
  • Hora: 2.45 p. m.
  • Canal: Latina TV
  • San Martín vs Deportivo Wanka
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: Latina TV
  • Universitario vs Rebaza Acosta
  • Hora: 7.00 p. m.
  • Canal: Latina TV

Partidos de LaLiga de España HOY

  • Espanyol vs Deportivo La Coruña
  • Hora: 10.15 a. m.
  • Canal: DSports
  • Osasuna vs Athletic Club
  • Hora: 12.30 p. m.
  • Canal: ESPN 5, Disney+ Premium
  • Valencia vs Real Madrid
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: DSports

Partidos de la Premier League de Inglaterra HOY

  • Arsenal vs Hull City
  • Hora: 10.00 a. m.
  • Canal: ESPN 5, Disney+ Premium
  • Nottingham Forest vs Manchester City
  • Hora: 12.30 p. m.
  • Canal: ESPN, Disney+ Premium

Partidos del Torneo Clausura de Argentina HOY

  • Argentinos Juniors vs Huracán
  • Hora: 3.30 p. m.
  • Canal: TyC Sports
  • Boca Juniors vs Defensa y Justicia
  • Hora: 3.30 p. m.
  • Canal: ESPN, Disney+
  • Rosario Central vs Estudiantes Río Cuarto
  • Hora: 3.30 p. m.
  • Canal: Disney+

Partidos de la Copa de Brasil HOY

  • Atlético Mineiro vs Gremio
  • Hora: 4.00 p. m.
  • Canal: DSports

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