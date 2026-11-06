Partidos de hoy, sábado 7 de noviembre: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO
Conoce EN VIVO la programación de este sábado, horarios y canales de TV de los enfrentamientos en la Liga 1 y en los distintos torneos sudamericanos.
Los partidos del sábado 7 de noviembre de 2026 incluyen encuentros de la Liga 1, de los partidos a nivel europeo y sudamericano. Entre los duelos destacados de hoy figuran ADT vs Sporting Cristal y Valencia vs Real Madrid. Revisa la programación completa, los horarios en Perú y los canales de TV para ver los encuentros en vivo.
En el Torneo Clausura, sigue en marcha la jornada 16 con el enfrentamiento Cienciano vs Sport Huancayo. De igual forma, habrá acción en Sudamérica con el desarrollo de las ligas más importantes del continente como en el Torneo Clausura de Argentina y la Copa Brasil.
Partidos de la Liga 1 de Perú HOY
- ADT vs Sporting Cristal
- Hora: 1.00 p. m.
- Canal: L1 Max
- FC Cajamarca vs Alianza Atlético
- Hora: 3.30 p. m.
- Canal: L1 Max
- Melgar vs Juan Pablo II
- Hora: 6.00 p. m.
- Canal: L1 Max
- Cienciano vs Sport Huancayo
- Hora: 8.30 p. m.
- Canal: L1 Max
Partidos de la Liga Peruana de Vóley HOY
- Deportivo Soan vs Olva Latino
- Hora: 2.45 p. m.
- Canal: Latina TV
- San Martín vs Deportivo Wanka
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: Latina TV
- Universitario vs Rebaza Acosta
- Hora: 7.00 p. m.
- Canal: Latina TV
Partidos de LaLiga de España HOY
- Espanyol vs Deportivo La Coruña
- Hora: 10.15 a. m.
- Canal: DSports
- Osasuna vs Athletic Club
- Hora: 12.30 p. m.
- Canal: ESPN 5, Disney+ Premium
- Valencia vs Real Madrid
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: DSports
Partidos de la Premier League de Inglaterra HOY
- Arsenal vs Hull City
- Hora: 10.00 a. m.
- Canal: ESPN 5, Disney+ Premium
- Nottingham Forest vs Manchester City
- Hora: 12.30 p. m.
- Canal: ESPN, Disney+ Premium
Partidos del Torneo Clausura de Argentina HOY
- Argentinos Juniors vs Huracán
- Hora: 3.30 p. m.
- Canal: TyC Sports
- Boca Juniors vs Defensa y Justicia
- Hora: 3.30 p. m.
- Canal: ESPN, Disney+
- Rosario Central vs Estudiantes Río Cuarto
- Hora: 3.30 p. m.
- Canal: Disney+
Partidos de la Copa de Brasil HOY
- Atlético Mineiro vs Gremio
- Hora: 4.00 p. m.
- Canal: DSports