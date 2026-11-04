Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVOIgnacio Buse vs Daniil Medvédev EN VIVO HOY en el Masters 1000 de París
EN VIVO

Sodalicio revive con llegada del Papa y diputado de Obras lo cuenta todo en vivo | Arde Troya con Juliana Oxenford

Sociedad

Alerta de tsunami del Sismate sonó hoy en Perú: ¿por qué se activó y qué debes saber del simulacro de Indeci?

El simulacro contempló un terremoto de magnitud 8.8 Mw, con epicentro a 60 km del Callao, con el fin de evaluar la respuesta ante un posible tsunami en la costa peruana.

La notificación advirtió sobre la llegada de un tren de olas y solicitó a la población alejarse del litoral, destacando la importancia de seguir instrucciones de evacuación.
La notificación advirtió sobre la llegada de un tren de olas y solicitó a la población alejarse del litoral, destacando la importancia de seguir instrucciones de evacuación.Foto: composición LR
Por
google iconLa República en Google

La mañana de este miércoles 4 de noviembre, los celulares en Perú emitieron una alerta del Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencias (Sismate) como parte de un simulacro local de sismo seguido de tsunami. La notificación, difundida alrededor de las 10.05 a. m., advirtió sobre la llegada inminente de un tren de olas y pidió a la población alejarse de inmediato del litoral.

El ejercicio fue organizado por el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y contempló un escenario de emergencia ante un posible tsunami en la costa peruana. A través del mensaje enviado a los dispositivos móviles, las autoridades recomendaron evacuar hacia zonas seguras y seguir las indicaciones correspondientes durante el desarrollo del simulacro.

Video destacado

Así se preparan Uruguay, Argentina y Perú para recibir al Papa León XIV #lr

Puedes ver

¿Qué es un GLOF, el “tsunami del cielo” vinculado al desastre glaciar que golpeó Nepal y China y también podría ocurrir en Perú?

lr.pe
Alerta de Sismate sobre simulacro de tsunami.

Alerta de Sismate sobre simulacro de tsunami.

¿Qué informó la Marina sobre el sismo de magnitud 8.8 que activó el simulacro de tsunami en Perú?

La Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú difundió información sobre el escenario sísmico considerado para el simulacro de alarma de tsunami. Según el reporte publicado el 4 de noviembre de 2026 a las 10.00 a. m., el ejercicio contempló un terremoto de magnitud 8.8 Mw, con una profundidad de 42 kilómetros.

LR Focus

El escenario planteado ubicó el epicentro a 60 kilómetros al oeste de la Provincia Constitucional del Callao. La información difundida por la DHN señaló al Instituto Geofísico del Perú (IGP) como fuente de los parámetros sísmicos utilizados para el ejercicio. Estos datos formaron parte de la simulación que permitió activar la alerta y poner a prueba los mecanismos de comunicación y respuesta ante un posible tsunami.

Marina de Guerra informa sobre simulacro de alarma de tsunami en Perú.

Marina de Guerra informa sobre simulacro de alarma de tsunami en Perú.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Cinemark: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

Cinemark: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Cinemark: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

Cinemark: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del miércoles 4 de noviembre de 2026

Por Carlin | 4 de Noviembre 2026

Carlincatura del martes 3 de noviembre de 2026

Por Carlin | 3 de Noviembre 2026

Carlincatura del lunes 2 de noviembre de 2026

Por Carlin | 2 de Noviembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Terror para inmigrantes legales e indocumentados | Hombre que salió de la cárcel fue agredido con una pistola Taser por un agente del ICE: ¿Abuso de poder?

Alerta de tsunami del Sismate sonó hoy en Perú: ¿por qué se activó y qué debes saber del simulacro de Indeci?

¿A qué hora juega Universitario vs Sport Boys EN VIVO HOY por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026?

Sociedad

Papa León XIV prepara su viaje apostólico a Uruguay, Argentina y Perú este viernes: “Me encomiendo a sus oraciones”

Temblor en Perú hoy EN VIVO, miércoles 4 de noviembre: último sismo, magnitud y epicentro según el IGP

Accidente en Panamericana Norte entre bus de Cruz del Sur y tráiler deja dos fallecidos y cierre total de la vía

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Con 182 homicidios, octubre fue el mes más violento en la gestión de Keiko Fujimori

Indira Huilca respalda a Svieta Fernández tras altercado con alcalde de Tacna: “Es una falta de respeto a la ciudadanía”

Contraloría pide al Ejército no pagar la reparación de 3 helicópteros