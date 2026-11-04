Alerta de tsunami del Sismate sonó hoy en Perú: ¿por qué se activó y qué debes saber del simulacro de Indeci? El simulacro contempló un terremoto de magnitud 8.8 Mw, con epicentro a 60 km del Callao, con el fin de evaluar la respuesta ante un posible tsunami en la costa peruana.

La notificación advirtió sobre la llegada de un tren de olas y solicitó a la población alejarse del litoral, destacando la importancia de seguir instrucciones de evacuación.

La notificación advirtió sobre la llegada de un tren de olas y solicitó a la población alejarse del litoral, destacando la importancia de seguir instrucciones de evacuación. Foto: composición LR

La mañana de este miércoles 4 de noviembre, los celulares en Perú emitieron una alerta del Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencias (Sismate) como parte de un simulacro local de sismo seguido de tsunami. La notificación, difundida alrededor de las 10.05 a. m., advirtió sobre la llegada inminente de un tren de olas y pidió a la población alejarse de inmediato del litoral.

El ejercicio fue organizado por el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y contempló un escenario de emergencia ante un posible tsunami en la costa peruana. A través del mensaje enviado a los dispositivos móviles, las autoridades recomendaron evacuar hacia zonas seguras y seguir las indicaciones correspondientes durante el desarrollo del simulacro.

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Alerta de Sismate sobre simulacro de tsunami.

¿Qué informó la Marina sobre el sismo de magnitud 8.8 que activó el simulacro de tsunami en Perú?

La Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú difundió información sobre el escenario sísmico considerado para el simulacro de alarma de tsunami. Según el reporte publicado el 4 de noviembre de 2026 a las 10.00 a. m., el ejercicio contempló un terremoto de magnitud 8.8 Mw, con una profundidad de 42 kilómetros.

El escenario planteado ubicó el epicentro a 60 kilómetros al oeste de la Provincia Constitucional del Callao. La información difundida por la DHN señaló al Instituto Geofísico del Perú (IGP) como fuente de los parámetros sísmicos utilizados para el ejercicio. Estos datos formaron parte de la simulación que permitió activar la alerta y poner a prueba los mecanismos de comunicación y respuesta ante un posible tsunami.