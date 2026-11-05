Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Horóscopo

➤ Descubre tu Horóscopo de hoy por Jhan Sandoval: ¿Qué te deparan los astros este jueves 5 de noviembre?

Explora lo que los astros tienen preparado para ti este jueves. La sabiduría de Jhan Sandoval te ayudará a entender tu presente y futuro astrológico.

Consulta el horóscopo de hoy, jueves 4 de noviembre.
Consulta el horóscopo de hoy, jueves 4 de noviembre.Foto: La República
Por
google iconLa República en Google

¿Quieres saber qué te deparan los astros este jueves 5 de noviembre? Revisa el horóscopo de hoy del tarotista peruano Jhan Sandoval y conoce sus más acertadas predicciones para cada uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. ¡No te pierdas la oportunidad de descubrir lo que el destino tiene preparado para ti!

¿Qué dice el horóscopo de este jueves 5 de noviembre?

  • Aries: Se tendrán que rendir cuentas de dinero y es importante que tengas todo bien documentado para que no surjan problemas. En el amor, te alejas de alguien que no muestra interés.
  • Tauro: Una amistad te hará ver el tiempo que pierdes al resolver las complicaciones de un familiar que no hace nada por salir de su situación. Suéltalo y deja que cada quien resuelva sus problemas.
  • Géminis: Tienes noticias positivas de ese trámite que tantos retrasos y demoras te ha generado. Un familiar que se había distanciado de ti se acerca para limar asperezas. Permítete perdonar y sanar.
  • Cáncer: Ante una situación sorpresiva e inesperada, tendrás el apoyo que necesitas. No pierdas la calma; cualquier conflicto que afrontes se logrará resolver. En el amor, alguien que se alejó reaparecerá.
  • Leo: Alguien está incumpliendo los plazos de entrega que te había prometido. No pierdas la paciencia y sé flexible para que se mantenga la buena relación. No te conviene generar divisiones.
  • Virgo: No te esfuerces en retomar lazos laborales que ya terminaron. Necesitas cerrar ciclos y pensar que lo mejor está por venir. Abre tu mente a lo nuevo y aleja cualquier pensamiento de limitación.
  • Libra: Tendrás que realizar varios pagos y diligencias que no habías previsto en el día. No dejes que estas circunstancias te quiten el buen ánimo y da lo mejor de ti. Cuida tu alimentación, evita excesos.
  • Escorpio: Alguien con menos experiencia que tú intentará competir contigo. No pierdas tiempo en enfrentamientos absurdos y solo céntrate en tu labor. Aunque intenten impedirlo, seguirás resaltando.
  • Sagitario: Una circunstancia imprevista retrasará la culminación de una labor que se encuentra en su fase final. Mantén la calma y no pelees con tu entorno. Estratégicamente, todo se podrá resolver.
  • Capricornio: No te puedes imponer si deseas contar con el apoyo de esa persona que sabes es clave para el desarrollo de tus proyectos. En el amor, acepta tus errores y todo cambiará para bien.
  • Acuario: Situaciones imprevistas, pero favorables, se presentarán. Recibirás una oferta que no debes rechazar; será el inicio del cambio que esperabas en lo laboral. Asistirás a una reunión, te divertirás.
  • Piscis: Si no sigues la pauta que te han indicado, te complicarías frente a esa gestión laboral que vienes realizando. En el amor, no tomes distancia sin dar explicaciones. Esa persona no se acercará.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del miércoles 4 de noviembre de 2026

Por Carlin | 4 de Noviembre 2026

Carlincatura del martes 3 de noviembre de 2026

Por Carlin | 3 de Noviembre 2026

Carlincatura del lunes 2 de noviembre de 2026

Por Carlin | 2 de Noviembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tabla de posiciones Torneo Clausura y Acumulado de la Liga 1 2026: resultados de los partidos de la fecha 15

Luis ‘Tito’ Urruti rompe en llanto por delicada situación de su madre luego del Universitario vs. Sport Boys

Pelo D’Ambrosio sorprende al presentar a su ahijada Giannely Hidalgo en festival andino y la llena de elogios

Horóscopo

➤ Descubre tu Horóscopo de hoy por Jhan Sandoval: ¿Qué te deparan los astros este miércoles 4 de noviembre?

➤ Descubre tu Horóscopo de hoy por Jhan Sandoval: ¿Qué te deparan los astros este martes 3 de noviembre?

➤ Descubre tu Horóscopo de hoy por Jhan Sandoval: ¿Qué te deparan los astros este lunes 2 de noviembre?

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Betssy Chávez reaparece desde México: “Estamos en una época en la que se debe de resistir”

Autoridades de Puno advierten que no hay condiciones para que Keiko Fujimori arribe a la región Puno

JEE de Ica proclama a segunda regidora como alcaldesa de San Juan Bautista y rechaza la reelección encubierta