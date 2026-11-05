Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVOCrisis política en Paraguay EN VIVO: renuncia de Santiago Peña por el caso Ueno Bank y debate del juicio político en el Congreso
EN VIVO

Presidente de Paraguay renuncia y alcaldes de Tumbes y Piura responden y Santiago Peña renuncia | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Sociedad

¿Por dónde pasará el papa León XIV en Lima y Callao? Estas son las avenidas y calles que recorrería durante su visita

La visita del papa León XIV al Perú se llevará a cabo del 11 al 16 de noviembre, con recorridos por Lima y Callao. Autoridades preparan medidas para regular el tráfico y garantizar la seguridad del evento.

La agenda papal incluirá actividades en el Centro de Lima, Jesús María y el Estadio Nacional.
La agenda papal incluirá actividades en el Centro de Lima, Jesús María y el Estadio Nacional.Foto: composición LR
Por
google iconLa República en Google

La visita del papa León XIV al Perú, prevista entre el 11 y el 16 de noviembre, contempla el desplazamiento del santo pontífice por distintos puntos de la capital. Su agenda incluye actividades en el Centro de Lima, Jesús María, San Borja, el Estadio Nacional y el Callao, donde se implementarán medidas para ordenar la circulación vehicular y garantizar la seguridad durante los recorridos de la comitiva.

Aunque las rutas previstas todavía no deben presentarse como recorridos confirmados en todos sus tramos, las autoridades ya preparan medidas para ordenar la circulación vehicular en las zonas vinculadas con la agenda papal. Entre ellas figuran restricciones en avenidas principales, cierres de espacios públicos y alternativas para facilitar el acceso al aeropuerto Jorge Chávez.

Video destacado

Así se preparan Uruguay, Argentina y Perú para recibir al Papa León XIV #lr

Puedes ver

Señor de los Milagros recorrerá Surquillo, Surco y Miraflores antes del encuentro con el papa León XIV en Las Palmas

lr.pe

¿Por qué avenidas y calles podría desplazarse el papa León XIV durante su visita a Lima y Callao?

El primer recorrido de León XIV estaría previsto para la tarde del 11 de noviembre, cuando arribe al Grupo Aéreo N.° 8. Desde este punto, la comitiva se trasladaría hacia Palacio de Gobierno a través de las avenidas Faucett y Argentina. Debido a esta previsión, las autoridades restringirán durante esa jornada la circulación de camiones y otros vehículos en ambas vías.

LR Focus

La Municipalidad del Callao también instalará más de 1.600 vallas a los lados de la avenida Faucett, ante la expectativa de reunir a más de 200 mil personas desde el terminal aéreo hasta la avenida La Marina.

Ese mismo día, el pontífice tendría una reunión con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional. Para llegar a este recinto, el desplazamiento contemplaría las avenidas Javier Prado y Aviación, sectores donde se anticipan restricciones vehiculares.

Parte de la circulación podría trasladarse hacia la avenida Canadá. Asimismo, la agenda incluye actividades en el Centro de Lima, especialmente en la Catedral, aunque no se consideran necesarias mayores restricciones en sus alrededores, debido a que los accesos a la Plaza de Armas y Palacio de Gobierno ya fueron reducidos por los trabajos de peatonalización.

Puedes ver

Estadio Nacional será escenario del lanzamiento de la Festividad de la Virgen de la Candelaria 2027 con ingreso libre

lr.pe

Otro de los puntos vinculados con la visita será la Nunciatura Apostólica, ubicada en la cuadra 6 de la avenida Salaverry, en Jesús María, donde Robert Prevost se hospedaría durante su estadía. En este sector se vienen colocando andamios para las actividades previstas.

Para el 12 de noviembre está programada una presentación en el Estadio Nacional. En caso de concretarse el desplazamiento hacia este recinto, las vías que tendrían restricciones serían la Vía Expresa Luis Bedoya Reyes y las avenidas Petit Thouars y 28 de Julio.

El último recorrido previsto corresponde al lunes 16 de noviembre, cuando León XIV visitaría la casa asilo de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, en el Callao. La ruta contemplaría las avenidas La Marina y Guardia Civil, el paso por la plaza Garibaldi y la avenida Dos de Mayo. Posteriormente, la delegación se dirigiría hacia la Base Aérea Las Palmas a través de la Costa Verde. En ese trayecto, el pontífice podría observar una escultura de 10 metros de altura construida en su honor.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del jueves 5 de noviembre de 2026

Por Carlin | 5 de Noviembre 2026

Carlincatura del miércoles 4 de noviembre de 2026

Por Carlin | 4 de Noviembre 2026

Carlincatura del martes 3 de noviembre de 2026

Por Carlin | 3 de Noviembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

La reflexión de Mahatma Gandhi sobre el amor y la fortaleza humana: "Es la fuerza más humilde pero la más poderosa de que dispone el ser humano"

Crisis política en Paraguay EN VIVO: renuncia de Santiago Peña por el caso Ueno Bank y debate del juicio político en el Congreso, ¿quién asumirá el poder?

Alianza Lima - Los Chankas: fecha, hora y canal de TV para ver el partido por la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Sociedad

Senamhi advierte que el ciclón Yaku podría regresar en 2027 y coincidir con el Fenómeno El Niño

Lluvias en Perú HOY EN VIVO: últimas noticias del Fenómeno El Niño, distritos afectados en Lima y Callao, posibles desbordes, regiones en alerta roja y pronóstico del Senamhi

Temblor en Perú hoy EN VIVO, jueves 5 de noviembre: último sismo, magnitud y epicentro según el IGP

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

“Fue emoción del momento”: Diputado García retrocede tras proponer una huelga contra el Senado

Ahora Nación propone que empresas y personas con deudas coactivas con la Sunat no contraten con el Estado

Diego Trelles Paz: “Lima expresa la segregación y el racismo interno”