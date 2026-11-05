¿Por dónde pasará el papa León XIV en Lima y Callao? Estas son las avenidas y calles que recorrería durante su visita La visita del papa León XIV al Perú se llevará a cabo del 11 al 16 de noviembre, con recorridos por Lima y Callao. Autoridades preparan medidas para regular el tráfico y garantizar la seguridad del evento.

La visita del papa León XIV al Perú, prevista entre el 11 y el 16 de noviembre, contempla el desplazamiento del santo pontífice por distintos puntos de la capital. Su agenda incluye actividades en el Centro de Lima, Jesús María, San Borja, el Estadio Nacional y el Callao, donde se implementarán medidas para ordenar la circulación vehicular y garantizar la seguridad durante los recorridos de la comitiva.

Aunque las rutas previstas todavía no deben presentarse como recorridos confirmados en todos sus tramos, las autoridades ya preparan medidas para ordenar la circulación vehicular en las zonas vinculadas con la agenda papal. Entre ellas figuran restricciones en avenidas principales, cierres de espacios públicos y alternativas para facilitar el acceso al aeropuerto Jorge Chávez.

Video destacado Así se preparan Uruguay, Argentina y Perú para recibir al Papa León XIV #lr

¿Por qué avenidas y calles podría desplazarse el papa León XIV durante su visita a Lima y Callao?

El primer recorrido de León XIV estaría previsto para la tarde del 11 de noviembre, cuando arribe al Grupo Aéreo N.° 8. Desde este punto, la comitiva se trasladaría hacia Palacio de Gobierno a través de las avenidas Faucett y Argentina. Debido a esta previsión, las autoridades restringirán durante esa jornada la circulación de camiones y otros vehículos en ambas vías.

La Municipalidad del Callao también instalará más de 1.600 vallas a los lados de la avenida Faucett, ante la expectativa de reunir a más de 200 mil personas desde el terminal aéreo hasta la avenida La Marina.

Ese mismo día, el pontífice tendría una reunión con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional. Para llegar a este recinto, el desplazamiento contemplaría las avenidas Javier Prado y Aviación, sectores donde se anticipan restricciones vehiculares.

Parte de la circulación podría trasladarse hacia la avenida Canadá. Asimismo, la agenda incluye actividades en el Centro de Lima, especialmente en la Catedral, aunque no se consideran necesarias mayores restricciones en sus alrededores, debido a que los accesos a la Plaza de Armas y Palacio de Gobierno ya fueron reducidos por los trabajos de peatonalización.

Otro de los puntos vinculados con la visita será la Nunciatura Apostólica, ubicada en la cuadra 6 de la avenida Salaverry, en Jesús María, donde Robert Prevost se hospedaría durante su estadía. En este sector se vienen colocando andamios para las actividades previstas.

Para el 12 de noviembre está programada una presentación en el Estadio Nacional. En caso de concretarse el desplazamiento hacia este recinto, las vías que tendrían restricciones serían la Vía Expresa Luis Bedoya Reyes y las avenidas Petit Thouars y 28 de Julio.

El último recorrido previsto corresponde al lunes 16 de noviembre, cuando León XIV visitaría la casa asilo de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, en el Callao. La ruta contemplaría las avenidas La Marina y Guardia Civil, el paso por la plaza Garibaldi y la avenida Dos de Mayo. Posteriormente, la delegación se dirigiría hacia la Base Aérea Las Palmas a través de la Costa Verde. En ese trayecto, el pontífice podría observar una escultura de 10 metros de altura construida en su honor.