Betssy Chávez reaparece desde México: “Estamos en una época en la que se debe de resistir” La sentenciada y asilada ex primera ministra de Pedro Castillo envió un mensaje por el aniversario de Puno. Desde México, Betssy Chávez aseguró que siente "nostalgia" y que "es momento de resistir".

La sentenciada ex primera ministra de Pedro Castillo, Betssy Chávez, reapareció desde México luego de haber obtenido asilo diplomático. A través de sus redes sociales, Chávez saludó a la región de Puno por su 358 aniversario y afirmó que, actualmente, se encuentra en una etapa en la que debe resistir.

"No saben la nostalgia que me genera no poder estar allá. Pero el tiempo pasa y estamos en una época en la que se debe de resistir”, expresó.

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En esa misma línea, la excongresista mencionó que no puede comunicarse como quisiera; sin embargo, dijo, no puede dejar pasar una fecha tan importante para una tierra que es el origen de su familia.

La exfuncionaria recordó sus lazos con la región de Puno y destacó particularmente a la provincia de El Collao, cuya capital es Ilave, lugar donde viven sus familiares. Asimismo, expresó su saludo a la población de Juliaca, ciudad en la que se registraron protestas tras la caída del gobierno de Castillo.

"Creo y con justa razón que Puno representa los valores y los principios que debemos de llevar en todo momento, una tierra combativa, fuerte", dijo.

"El día de hoy que tengan una pausa para recordar, para estar en familia, con amigos, con nuestros paisanos, escuchar nuestra música a ritmo de quenas y charangos", agregó.