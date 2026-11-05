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¿Habrá clases virtuales por lluvias en Lima? DRELM pide evaluar condiciones de seguridad en colegios públicos ante riesgo de inundaciones

Las intensas lluvias en Lima Metropolitana han activado alertas en escuelas públicas. La DRELM instruye a las instituciones a adoptar medidas preventivas y evaluar riesgos de emergencias.

Las intensas lluvias en Lima Metropolitana han encendido alertas sobre la seguridad de los colegios públicos, impulsando a la DRELM a emitir nuevas medidas preventivas.
Las intensas lluvias en Lima Metropolitana han encendido alertas sobre la seguridad de los colegios públicos, impulsando a la DRELM a emitir nuevas medidas preventivas.Foto: composición LR
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Las intensas lluvias registradas en distintas zonas de Lima Metropolitana encendieron las alertas sobre las condiciones de los establecimientos educativos públicos. Ante este escenario, la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana (DRELM) emitió nuevas disposiciones para que las instituciones educativas identifiquen posibles peligros y adopten medidas preventivas frente a eventuales emergencias como suspender la presencialidad de las clases.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, la entidad estableció lineamientos para que las siete Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) refuercen la vigilancia de los colegios. La disposición también contempla la coordinación con los directores para evaluar las condiciones de seguridad frente a precipitaciones, aniegos, inundaciones y otros fenómenos naturales, como los sismos.

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¿En qué casos los colegios públicos de Lima podrán suspender las clases presenciales por las lluvias?

La DRELM indicó que los centros educativos podrán adoptar temporalmente la modalidad no presencial cuando las condiciones de seguridad no permitan garantizar la integridad de estudiantes, docentes y trabajadores. Esta posibilidad estará sujeta a la evaluación de cada institución, por lo que no representa una orden de traslado generalizado a las clases virtuales en Lima Metropolitana.

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Cuando se determine que es necesario modificar la modalidad de enseñanza, los responsables del colegio deberán informar a la UGEL de su jurisdicción. Esta instancia se encargará de realizar el seguimiento de las actividades pedagógicas y administrativas durante el periodo en que se mantenga la medida.

La disposición busca que las decisiones respondan a las condiciones particulares de cada establecimiento y a los riesgos identificados en su entorno. Por ello, las UGEL deberán mantener comunicación con los equipos directivos para conocer la situación de los locales escolares y coordinar las acciones que correspondan.

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Los colegios podrán optar por clases no presenciales si no se garantiza la integridad de estudiantes y docentes.

Los colegios podrán optar por clases no presenciales si no se garantiza la integridad de estudiantes y docentes.

¿Qué deben hacer los directores ante daños en la infraestructura, servicios básicos o vías de acceso?

Los responsables de cada institución educativa tendrán que inspeccionar sus instalaciones y verificar tres aspectos fundamentales: el estado de la infraestructura, la disponibilidad de los servicios básicos y las condiciones de las rutas de acceso.

Por otro lado, la entidad exhortó a estudiantes, padres de familia, docentes y trabajadores a consultar los canales oficiales del sector Educación y evitar compartir rumores o información sin confirmar sobre emergencias. La DRELM y las UGEL mantendrán una coordinación permanente para atender cualquier eventualidad, proteger a la comunidad educativa y garantizar la continuidad del servicio educativo.

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