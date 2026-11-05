Senamhi advierte que el ciclón Yaku podría regresar en 2027 y coincidir con el Fenómeno El Niño La presidenta del Senamhi destacó que la creación de un ciclón como el Yaku depende de condiciones marinas y atmosféricas, en un contexto de aguas oceánicas cálidas y elevadas temperaturas.

La presidenta ejecutiva del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), Grinia Ávalos, señaló que no se descarta la formación de un nuevo ciclón Yaku frente a las costas peruanas durante 2027. La funcionaria advirtió que este escenario podría coincidir con la presencia del Fenómeno El Niño, en un contexto de temperaturas elevadas en el océano Pacífico.

Al analizar los antecedentes de 2023, la experta precisó que la presencia de aquella perturbación aceleró el calentamiento oceánico. Asimismo, explicó que su formación estuvo relacionada con las condiciones cálidas del mar y la respuesta de la atmósfera, por lo que consideró que no existen razones para descartar un evento similar en el futuro.

Video destacado Así se preparan Uruguay, Argentina y Perú para recibir al Papa León XIV #lr

Senamhi explica por qué podría formarse nuevamente el ciclón Yaku frente a Perú

Según la titular del organismo meteorológico, la aparición de un sistema ciclónico de estas características, como el Yaku, depende de la convergencia de factores marinos y atmosféricos. Es decir, el calentamiento anómalo de la superficie marina activa una respuesta en la atmósfera que termina facilitando la formación de estos vórtices cerca del litoral peruano.

“En El Niño 2023-2024, justamente el ciclón Yaku fue el evento que gatilló e inició, digámoslo así, todo este calentamiento. Y era la primera vez en el haber observacional del Senamhi de tener un ciclón frente a la costa peruana. Es un evento que puede ser modulado por estas condiciones en las que estamos, como un mar muy caliente; la atmósfera responde y, por lo tanto, no es un evento que descartemos”, señaló.

Ciclón Yaku y El Niño costero: las condiciones oceánicas y atmosféricas que provocaron lluvias extremas en Perú durante 2023

De acuerdo con la investigación de Senamhi titulada “Afloramiento costero peruano en presencia del ciclón Yaku durante marzo de 2023”, durante ese periodo el litoral peruano experimentó condiciones oceánicas y atmosféricas particulares que favorecieron la aparición del ciclón Yaku. Su desarrollo coincidió con el calentamiento de las aguas del Pacífico y la presencia de El Niño costero, factores que contribuyeron a generar un escenario de mayor disponibilidad de humedad en la región.

Este sistema, caracterizado por una circulación ciclónica y una estructura tropical poco organizada, estuvo asociado a precipitaciones intensas en diferentes localidades de la costa y sierra norte-centro del país.

Durante la primera quincena de ese mes, las lluvias superaron registros históricos, provocaron la activación de quebradas e inundaciones y estuvieron acompañadas de anomalías de temperatura marina superiores a los 4 °C en sectores del litoral norte-centro.

Otro de los procesos alterados fue el afloramiento costero, mecanismo que permite el ascenso de aguas profundas, frías y ricas en nutrientes. Conforme el sistema se aproximó al litoral —especialmente entre el 9 y el 11 de marzo—, las aguas entre Tumbes y Lima pasaron a un estado de convergencia y hundimiento que alcanzó valores cercanos a -1 m²/s.

Aunque el ciclón Yaku comenzó a alejarse y debilitarse, el hundimiento continuó hasta alrededor del 17 de marzo, fecha en la que se observaron señales de recuperación del afloramiento costero. De acuerdo con los investigadores, este fenómeno profundizó la termoclina y reforzó la estratificación térmica del océano, lo que contribuyó a sostener las condiciones cálidas asociadas a El Niño costero en la región.