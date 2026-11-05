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Sociedad

MTPE dispone hasta dos horas de tolerancia laboral por lluvias en 4 distritos de Lima: ¿quiénes acceden a la medida?

La medida comprende a trabajadores que se desplacen desde o hacia cuatro distritos de Lima. La disposición responde a las dificultades de traslado ocasionadas por las precipitaciones registradas en la capital.

Lluvias en Lima
Lluvias en LimaFoto: Andina / Difusión
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El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) dispuso que los trabajadores del sector público y privado tengan hasta dos horas de tolerancia en el horario de ingreso a sus centros de labores este jueves 5 de noviembre. La medida responde a las dificultades de desplazamiento ocasionadas por los efectos del fenómeno El Niño y las recientes lluvias registradas en Lima.

La disposición comprende al personal que se traslade desde o hacia Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, San Juan de Miraflores y Chorrillos, distritos afectados por las precipitaciones. Asimismo, el sector exhortó a los empleadores a adoptar medidas flexibles para atender los retrasos que puedan producirse durante los recorridos hacia los centros de trabajo o de retorno a los domicilios.

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MTPE establece hasta dos horas de tolerancia para trabajadores de cuatro distritos de Lima

De acuerdo con el comunicado difundido en la cuenta de X de la entidad, los empleadores públicos y privados deberán otorgar hasta dos horas de tolerancia en el horario de ingreso durante la jornada de este jueves. La disposición está dirigida a quienes tengan como punto de partida o destino alguno de los cuatro distritos comprendidos en la medida.

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El sector también precisó que las demoras ocasionadas por las dificultades de desplazamiento no deberán considerarse faltas o tardanzas injustificadas. En consecuencia, los empleadores no podrán imponer sanciones disciplinarias a los trabajadores que lleguen después de su horario habitual debido a esta situación.

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Comunicado del MTPE

Comunicado del MTPE

Además, las entidades públicas y las empresas privadas deberán adoptar medidas flexibles para atender los inconvenientes que se presenten durante los traslados. El MTPE invocó a los empleadores a actuar con responsabilidad y considerar las circunstancias que pueden afectar la movilidad del personal.

Lluvias provocan aniegos y colapso del alcantarillado en Lima Sur

La medida del MTPE se da luego de que las persistentes lloviznas registradas en Lima ocasionaran aniegos en distintas vías de la zona sur de la capital. En Villa María del Triunfo, se reportó que la acumulación de agua y lodo dificultó el desplazamiento de peatones y vehículos, principalmente en la avenida 26 de Noviembre.

En tanto, en Villa El Salvador, las precipitaciones también agravaron los problemas del sistema de alcantarillado. En el sector 1, grupo 1, el colapso de las redes de desagüe habría provocado el rebalse de aguas residuales, que ingresaron a viviendas y afectaron las pertenencias de los vecinos.

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