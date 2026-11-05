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Buen Gobierno no acepta la renuncia de Gavidia: aseguran que lo evaluarán tras culminar proceso disciplinario

El vocero Flavio Figallo dijo al senador que su salida de la bancada queda suspendida hasta que concluya el proceso, que le imputa dos infracciones al reglamento del grupo parlamentario.

Gavidia oficializó el 28 de octubre ante el Jurado Nacional de Elecciones su renuncia irrevocable a la afiliación al partido.
Gavidia oficializó el 28 de octubre ante el Jurado Nacional de Elecciones su renuncia irrevocable a la afiliación al partido. | Congreso Flickr
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El grupo parlamentario del Partido del Buen Gobierno no tramitará por ahora la renuncia del senador Jorge Gavidia a la bancada. La evaluará cuando termine el proceso disciplinario que le abrió por votar a favor del pedido de facultades legislativas del Ejecutivo. Así se lo comunicó el vocero Flavio Figallo en una carta enviada el último viernes 29.

La carta ratifica dos cargos. El primero es por haberse apartado del acuerdo plenario de abstenerse en la votación del Pleno del Senado del 21 de octubre. El segundo es por haber hecho declaraciones que le quitaban importancia al reglamento del partido y que dejaban en duda que sea una organización democrática. Según Figallo, ambas conductas constituirían una infracción grave, por incumplir acuerdos del Plenario, y otra muy grave, por abandonar los principios y compromisos asumidos al incorporarse a la bancada.

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Para sustentar la suspensión de su renuncia, Figallo citó el reglamento del Senado. La norma establece que la renuncia a un grupo parlamentario surte efectos a los cinco días hábiles de presentada, pero que esos efectos se suspenden si la bancada inicia un procedimiento de expulsión dentro de ese plazo y hasta que este termine.

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Oficio enviado por vocero del Buen Gobierno a Gavidia.

Oficio enviado por vocero del Buen Gobierno a Gavidia.

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Gavidia sostiene que ya no puede ser sancionado

Gavidia oficializó el 28 de octubre ante el Jurado Nacional de Elecciones su renuncia irrevocable a la afiliación al partido. Ese día afirmó que la sanción ya no procedía. "¿Qué sometimiento puede haber si estoy desafiliado?", preguntó en declaraciones a la prensa. La carta de Figallo le responde señalando que una cosa es renunciar al partido y otra, a la bancada, y solo esta última es la que queda, por ahora, en suspenso.

El proceso disciplinario por el que ahora atraviesa Gavidia es debido al voto del 21 de octubre. Gavidia y Juver Flores fueron los únicos del Buen Gobierno que respaldaron las facultades, ya que el resto de la bancada se abstuvo. El diputado Fernando García anunció el 23 de octubre, en RPP, que ambos enfrentarían un proceso disciplinario, y Gavidia confirmó el 26 que dejaría el partido y la bancada.

Gavidia había dicho que pasaría al grupo mixto y que no entrará a otro partido. Si eso sucede, según el reglamento del Senado, Gavidia estaría impedido de integrar la Mesa Directiva y la Junta de Portavoces, además de quedarse sin oficinas ni personal propio. Si optara por otra bancada, solo podría cambiar una vez en el periodo 2026-2031. Con la renuncia suspendida, ambos pasos quedan en espera hasta que el Buen Gobierno cierre su proceso.

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