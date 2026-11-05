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Asociación en representación de víctimas del Sodalicio solicita una audiencia con León XIV en su viaje al Perú

En su comunicado, la Asociación por la Verdad, Justicia y Reparaciones Dignas (AVJRD) agradeció al papa por sus acciones contra el Sodalicio y destacó la importancia de escuchar a las víctimas como parte de su proceso de sanación.

Asociacion en representación de las víctimas del sodalicio pidio espacio para que se de una reunión con el papa León XIV | Composición: LR.
Asociacion en representación de las víctimas del sodalicio pidio espacio para que se de una reunión con el papa León XIV | Composición: LR.
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La Asociación por la Verdad, Justicia y Reparaciones Dignas (AVJRD) publicó un comunicado en representación de las víctimas del extinto Sodalicio de Vida Cristiana en el que solicita que una comitiva de la asociación pueda reunirse con el papa León XIV durante su llegada al Perú.

"Solicitamos respetuosamente que se considere recibir a una representación de nuestra asociación durante su visita al Perú, en el marco de los encuentros que se celebren con víctimas de abusos eclesiales. Creemos que este gesto fortalecerá los procesos de verdad, justicia, reparación y acompañamiento que aún permanecen abiertos, y constituirá un importante mensaje de cercanía hacia quienes continúan afrontando las consecuencias de los daños sufridos", se lee en el documento.

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El comunicado también expresa su agradecimiento al sumo pontífice por las acciones emprendidas contra el Sodalicio y las organizaciones vinculadas a este, en continuidad con el legado de su antecesor, el papa Francisco. A inicios de 2025, el entonces sumo pontífice tomó la decisión de disolver el Sodalicio.

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"Valoramos especialmente su disposición para escuchar a quienes hemos sufrido abusos de diversa naturaleza. Para muchas víctimas, ser escuchadas constituye una forma esencial de reconocimiento y un paso indispensable en los procesos de sanación, justicia y reparación. Nuestra asociación viene acompañando desde hace más de dos años a más de cincuenta víctimas directas vinculadas al Sodalicio y a la familia sodálite. En este espacio confluyen experiencias, inquietudes y expectativas diversas que reflejan una parte importante de la realidad vivida por quienes hemos sido afectados por los abusos que son de público conocimiento", continúa el comunicado.

Comunicado de la Asociación por la Verdad, Justicia y Reparaciones Dignas (AVJRD).

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Víctimas del Sodalicio piden acciones concretas

Víctimas y sobrevivientes del Sodalicio de Vida Cristiana y de organizaciones relacionadas con Luis Fernando Figari remitieron una carta pública al papa León XIV para solicitarle una reunión durante su próxima visita al Perú. El pronunciamiento, suscrito por 33 personas y fechado el 26 de octubre en Lima, advierte que la disolución del Sodalicio no ha significado que se alcance justicia ni que se establezcan responsabilidades.

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"Según la información disponible sobre su visita al Perú, no se ha previsto un espacio de encuentro entre víctimas y sobrevivientes de abusos eclesiales, en particular del caso Sodalicio. Un gesto de escucha tendría un profundo significado humano y pastoral. Respetuosamente, quisiéramos conocer las razones del silencio ante nuestros reiterados pedidos de ser incluidos en su agenda", expresó la carta.

Los sobrevivientes al Sodalicio pidieron acciones más concretas: "Muchas víctimas no percibimos avances suficientes en justicia ni en rendición de cuentas. Los efectos prácticos de la supresión no son visibles: los remanentes siguen operando en los mismos locales (incluidas parroquias), con los mismos líderes y las mismas fuentes de financiamiento", afirmaron.

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