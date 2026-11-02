Corte de agua en Lima este 3 y 4 de noviembre: Sedapal suspenderá el servicio en ocho distritos hasta por 15 horas
Entre los distritos afectados se encuentran Ate, Pachacámac, San Juan de Lurigancho y La Molina. Los horarios varían, así como las zonas específicas según cada sector.
Sedapal informó que aplicará nuevos cortes de agua programados para el martes 3 y miércoles 4 de noviembre en Lima Metropolitana. Las interrupciones afectarán diversos sectores de 8 distritos en diferentes horarios, y alcanzarán en algunos casos una suspensión del servicio de hasta 15 horas.
Según la entidad, durante este periodo se realizarán trabajos preventivos, como la limpieza de reservorios y empalme de tubería, para seguir brindando un servicio de calidad. Ante ello, recomendó a los usuarios almacenar de forma anticipada el recurso hídrico en recipientes limpios, para reducir el impacto de la medida.
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Corte de agua el 3 de noviembre: horarios y zonas afectadas por distrito
Ate
- Horario de corte: de 7:00 a. m. a 7:00 p. m.
- Zonas afectadas: Sector 151: A.H. Huaycán Zona S, UCV 211, 212, 213, 213B Ampliación, Asociación Cerro de la Libertad, Asociación Productores 22 de Abril, UCV 217 Nuevo Horizonte, UCV 217, 219A Nueva Esperanza
Pachacámac
- Horario de corte: de 8:00 a. m. a 8:00 p. m.
- Zonas afectadas: Sector 445 Manchay: Centro Poblado Rural Huertos de Manchay Sector La Florida, Sector El Pedregal. Sector 454 Pachacámac: Asoc. Fundo Mama Sicilia, Asoc. Las Viñas, Centro Poblado Rural Matamoros, Pueblo Pachacámac. Sector 445: Centro Poblado Rural Huertos de Manchay, Sector La Florida, Sector El Pedregal
San Juan de Lurigancho
- Horario de corte: de 8:00 a. m. a 11:00 p. m.
- Zonas afectadas: Sector 421: Agru. Pueblos Hermanos de Mayobamba, Cuadrante: AF. De la Nueva Juventud de la Ciudad de los Constructores San Juan de Lurigancho
Breña
- Horario de corte: de 10:00 a. m. a 10:00 p. m.
- Zonas afectadas: Sector 14: Urb. Chacra Colorada, Cercado. Cuadrante: Av. Zorritos, Av. Alfonso Ugarte, Plaza Bolognesi, Av. Arica, Gral Varela, Jr. Huántar y todas las calles interiores a este cuadrante
Carabayllo
- Horario de corte: de 12:00 m. a 8:00 p. m.
- Zonas afectadas del Sector 359: Asoc. de Vivienda Bellavista, Asoc. Programa de Vivienda Costa del Sol II Etapa, Asoc. Villa Victoria de Carabayllo II etapa, C.P.R. Santa Rosa, P.V. Bonavista, P.V. La Florida II etapa, P.V. Las Orquídeas de Carabayllo II, P.V. Villa Emilia, Pueblo Centro Poblado Rural Punchauca. Sector 357: A.H. Cruz Milagrosa La Flor, A.H. Las Dalias 17 de Febrero, Asoc. de Viv. Villa Caudivilla, Asoc. de Viv. Villa Caudivilla Ampliación, Asoc. de Prop. Los Girasoles de Carabayllo II etapa, Asoc. de Prop. El Portal de Carabayllo, Asoc. de Prop. Villa Gloria, Asoc. de Prop. Villa Los Ficus, Asoc. de Viv. El Estanque de Carabayllo, Asoc. de Viv. La Muralla, Asoc. de Viv. Las Casuarinas III etapa, Asoc. de Viv. Las Garas, Asoc. de Viv. Las Garas Ampliación, Asoc. de Viv. Los Álamos del Norte, Asoc. de Viv. Residencial Limatambo I y II, Asoc. de Viv. San Benito de Caudivilla, Asoc. de Viv. Santa Rosa de Punchauca, Asoc. Estrella Solar, Asoc. Ex - Fundo Caudivilla, Huacoy y Punchauca
La Molina
- Horario de corte: de 1:00 p. m. a 11:50 p. m.
- Zonas afectadas: Sector 198: Urb. La Molina Vieja I y II etapa, Urb. El Remanso de La Molina I etapa, Urb. La Hacienda
Corte de agua el 4 de noviembre: horarios y zonas afectadas por distrito
Pachacámac
- Horario de corte: de 8:00 a. m. a 8:00 p. m.
- Zonas afectadas: Sector 431 Manchay: Asoc. de la U.P.I.S. Vista Alegre de Manchay, Asoc. Centro Poblado Rural La Unión de Manchay Alto, C.P.R. Huertos de Manchay Sector A Los Eucaliptos, C.P.R. Huertos de Manchay Sector F, C.P.R. Huertos de Manchay Sector R Los Álamos, C.P.R. Huertos de Manchay Parcela 1 Sector R, A.H. San Cristóbal. Sector 444 Manchay: C.P.R. La Pradera, C.P.R. Huertos de Manchay Sector Santa Rosa, Asoc. de Viv. Sector El Balcón Huertos de Manchay, C.P.R. Huertos de Manchay Sector B, C.P.R. Huertos de Manchay Sector C. Sector 446 Manchay: Asociación de Viv. Los Ficus. Sector 444: C.P.R. La Pradera, C.P.R. Huertos de Manchay Sector Santa Rosa, Asoc. de Viv. Sector El Balcón Huertos de Manchay, C.P.R. Huertos de Manchay Sector B, C.P.R. Huertos de Manchay Sector C. Sector 431: Asoc. de la U.P.I.S. Vista Alegre de Manchay, Asoc. Centro Poblado Rural La Unión de Manchay Alto, C.P.R. Huertos de Manchay Sector A Los Eucaliptos, C.P.R. Huertos de Manchay Sector F, C.P.R. Huertos de Manchay Sector R Los Álamos, C.P.R. Huertos de Manchay Parcela 1 Sector R, A.H. San Cristóbal
Villa María del Triunfo
- Horario de corte: de 8:00 a. m. a 8:00 p. m.
- Zonas afectadas del Sector 309: A.H. José Carlos Mariátegui 1ra, 3ra y 7ma etapa; P.J. Vallecito Bajo; A.H. 30 de Agosto; A.H. Santa Rosa de Belén; San Gabriel Bajo Mzs. A, B, D, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, M2, C3, D3, E3; Ampliación Vista Alegre; A.H. Garcilaso de la Vega; Ampliación 1ero de Mayo (Pilón), P.J. Arenal Alto. Sector 310: Cercado Villa María del Triunfo (Parte Alta) Mz-F17, G17, F18, G18, I18, J18A, H19, I19, J19; H20, I20; Asoc. Central Unificada Mzs. F17A, F17B, G18, G19, K18, K18A, K19, J20; A.H. Arenal Alto; A.H. El Chasqui; Ampliación Sector Centenario; Comité 32B Mzs. U5K, U5L, U5M; Comité Vecinal 15, A.H. San Isidro Labrador
- Zonas afectadas del Sector 310: Zona de Presión Nº 01: Mzs. D3, E1, E2, E3, E4. Zona de Presión Nº 02: Mzs. A, A', A1, B, B1, C, C1, D, D1, D2, H, I, G, K6, K6', K6B, K6H, K6G, K6J, K6L, K6K, K6P, K6F, K6M, K6N, K6Q, K6O, K6X, K6X1, K6X2, K6R, R1, R2, X3, T3, X4, T4B. Zona de Presión Nº 03: Mzs. A, B, C, C1, D, E, E1, F, H, H1, H2, K1, K'1, K2, K3, K4, K5, K7', K6M, W1, W2, W3, Z1 al Z7, R3, R4, T1, T2, T4A X1, X2, X5. Zona de Presión Nº 04: Mzs. X, X6, Y1 al Y4
Rímac
- Horario de corte: de 12:00 m. a 8:00 p. m.
- Zonas afectadas: Sector 203: A.H. Mariscal Castilla
La Molina
- Horario de corte: de 1:00 p. m. a 11:50 p. m.
- Zonas afectadas: Sector 197: Asoc. Las Flores de La Molina, Urb. Sol de La Molina I, II, II y IV etapa, Asoc. de Vivienda Los Huertos y (Los Pilones), Urb. La Riviera. Sector 197: Coop. Vivienda MUSA I, II y III etapa, Asoc. Los Arbolitos, Urb. Sol de La Molina II y III etapa