Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVOCrisis política en Paraguay EN VIVO: renuncia de Santiago Peña por el caso Ueno Bank y debate del juicio político en el Congreso
Mundo

EE. UU. acusa a 14 personas por un megafraude bancario de US$373 millones: habrían robado la identidad de casi 3.000 víctimas

La investigación revela que la organización operaba principalmente en Dallas, utilizando información personal de casi 3,000 víctimas y técnicas como el SIM swapping para el robo de identidad.

El presunto líder Muhamed Dieye fue arrestado en el aeropuerto JFK de Nueva York, donde intentaba escapar a Malasia.
El presunto líder Muhamed Dieye fue arrestado en el aeropuerto JFK de Nueva York, donde intentaba escapar a Malasia.Foto: Magnific
Por
google iconLa República en Google

Un gran jurado federal de Estados Unidos presentó cargos contra 14 personas por su presunta participación en una red de fraude bancario, fraude electrónico y robo de identidad que habría comprometido cuentas por más de US$373 millones. La investigación señala que los acusados habrían utilizado información personal de casi 3.000 víctimas para acceder a sus recursos financieros.

La organización habría operado entre julio de 2023 y noviembre de 2024, principalmente desde Dallas, Texas. Su presunto líder, Muhamed Dieye, de 35 años, fue detenido en el aeropuerto JFK de Nueva York cuando intentaba abordar un vuelo hacia Malasia, en medio de una investigación que involucra a varias entidades financieras.

Video destacado

Así se preparan Uruguay, Argentina y Perú para recibir al Papa León XIV #lr

Puedes ver

Chile desarrolla una obra de ingeniería para transportar agua del océano hasta una mina en el desierto de Atacama: ubicada a más de 4.000 metros de altura

lr.pe

Así operaba la red que habría comprometido cuentas bancarias por US$373 millones

De acuerdo con la acusación, los implicados obtenían datos personales y documentos falsos para suplantar la identidad de sus víctimas. También habrían recurrido al SIM swapping, una técnica que permite transferir un número telefónico a otra tarjeta SIM para interceptar mensajes y códigos de seguridad enviados por los bancos.

LR Focus

La investigación sostiene que Dieye mantenía una hoja de cálculo con información personal y comercial de casi 3.000 personas. Entre las entidades financieras cuyas cuentas habrían sido comprometidas figuran Truist Bank, Bank of America, First Bank, Woodforest National Bank, JPMorgan Chase y Charles Schwab. En uno de los movimientos detectados, la red habría intentado transferir US$2 millones a Emirates Islamic Bank.

Puedes ver

Albert Einstein dejó una reflexión sobre la madurez que invita a cambiar nuestras prioridades: "Nuestra preocupación es mayor por los demás que por nosotros mismos"

lr.pe

El presunto líder fue detenido cuando intentaba escapar a Malasia

Muhamed Dieye fue arrestado en el aeropuerto internacional John F. Kennedy, cuando presuntamente intentaba abandonar el país rumbo a Malasia. Según documentos judiciales, el acusado y su familia habían salido de Dallas y enviado la mayoría de sus pertenencias a Kenia antes de trasladarse a Nueva York. Durante la intervención, habría intentado destruir un teléfono que podía contener pruebas.

Aunque inicialmente un tribunal del Distrito Este de Nueva York ordenó su liberación bajo fianza, el Gobierno consiguió suspender esa decisión y trasladarlo al Distrito Norte de Texas, donde permanece bajo custodia federal. Los 14 acusados enfrentan cargos relacionados con conspiración para cometer fraude bancario, fraude electrónico y robo de identidad agravado. De ser declarados culpables, podrían recibir penas de hasta 30 años por conspiración para fraude bancario, 20 años por fraude electrónico y dos años adicionales obligatorios por robo de identidad agravado.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del jueves 5 de noviembre de 2026

Por Carlin | 5 de Noviembre 2026

Carlincatura del miércoles 4 de noviembre de 2026

Por Carlin | 4 de Noviembre 2026

Carlincatura del martes 3 de noviembre de 2026

Por Carlin | 3 de Noviembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

EE. UU. acusa a 14 personas por un megafraude bancario de US$373 millones: habrían robado la identidad de casi 3.000 víctimas

Crisis política en Paraguay EN VIVO: renuncia de Santiago Peña por el caso Ueno Bank y debate del juicio político en el Congreso, ¿quién asumirá el poder?

Asociación en representación de víctimas del Sodalicio solicita una audiencia con León XIV en su viaje al Perú

Mundo

Gadi Eisenkot obtiene el respaldo de los partidos árabes para formar Gobierno en Israel y complica un nuevo mandato de Netanyahu

¿Qué es el Congreso de Estados Unidos, cómo se divide y qué poder tiene sobre el presidente?

Los 2 países de América Latina que construyeron una represa y dejaron a una isla de 42 km en medio de una controversia limítrofe

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Asociación en representación de víctimas del Sodalicio solicita una audiencia con León XIV en su viaje al Perú

Hombre de confianza de Santiváñez es contratado en el Ministerio de Defensa

Buen Gobierno no acepta la renuncia de Gavidia: aseguran que lo evaluarán tras culminar proceso disciplinario