EE. UU. acusa a 14 personas por un megafraude bancario de US$373 millones: habrían robado la identidad de casi 3.000 víctimas La investigación revela que la organización operaba principalmente en Dallas, utilizando información personal de casi 3,000 víctimas y técnicas como el SIM swapping para el robo de identidad.

El presunto líder Muhamed Dieye fue arrestado en el aeropuerto JFK de Nueva York, donde intentaba escapar a Malasia.

El presunto líder Muhamed Dieye fue arrestado en el aeropuerto JFK de Nueva York, donde intentaba escapar a Malasia. Foto: Magnific

Un gran jurado federal de Estados Unidos presentó cargos contra 14 personas por su presunta participación en una red de fraude bancario, fraude electrónico y robo de identidad que habría comprometido cuentas por más de US$373 millones. La investigación señala que los acusados habrían utilizado información personal de casi 3.000 víctimas para acceder a sus recursos financieros.

La organización habría operado entre julio de 2023 y noviembre de 2024, principalmente desde Dallas, Texas. Su presunto líder, Muhamed Dieye, de 35 años, fue detenido en el aeropuerto JFK de Nueva York cuando intentaba abordar un vuelo hacia Malasia, en medio de una investigación que involucra a varias entidades financieras.

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Así operaba la red que habría comprometido cuentas bancarias por US$373 millones

De acuerdo con la acusación, los implicados obtenían datos personales y documentos falsos para suplantar la identidad de sus víctimas. También habrían recurrido al SIM swapping, una técnica que permite transferir un número telefónico a otra tarjeta SIM para interceptar mensajes y códigos de seguridad enviados por los bancos.

La investigación sostiene que Dieye mantenía una hoja de cálculo con información personal y comercial de casi 3.000 personas. Entre las entidades financieras cuyas cuentas habrían sido comprometidas figuran Truist Bank, Bank of America, First Bank, Woodforest National Bank, JPMorgan Chase y Charles Schwab. En uno de los movimientos detectados, la red habría intentado transferir US$2 millones a Emirates Islamic Bank.

El presunto líder fue detenido cuando intentaba escapar a Malasia

Muhamed Dieye fue arrestado en el aeropuerto internacional John F. Kennedy, cuando presuntamente intentaba abandonar el país rumbo a Malasia. Según documentos judiciales, el acusado y su familia habían salido de Dallas y enviado la mayoría de sus pertenencias a Kenia antes de trasladarse a Nueva York. Durante la intervención, habría intentado destruir un teléfono que podía contener pruebas.

Aunque inicialmente un tribunal del Distrito Este de Nueva York ordenó su liberación bajo fianza, el Gobierno consiguió suspender esa decisión y trasladarlo al Distrito Norte de Texas, donde permanece bajo custodia federal. Los 14 acusados enfrentan cargos relacionados con conspiración para cometer fraude bancario, fraude electrónico y robo de identidad agravado. De ser declarados culpables, podrían recibir penas de hasta 30 años por conspiración para fraude bancario, 20 años por fraude electrónico y dos años adicionales obligatorios por robo de identidad agravado.