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Crisis política en Paraguay EN VIVO: renuncia de Santiago Peña por el caso Ueno Bank y debate del juicio político en el Congreso, ¿quién asumirá el poder?

La renuncia de Peña se produce tras perder el apoyo del Partido Colorado, dejando a casi tres millones de clientes sin acceso a sus ahorros.

Santiago Peña renunció a la presidencia de Paraguay el 5 de noviembre, en medio de un debate sobre su juicio político por el caso Ueno Bank, tras perder el respaldo del Partido Colorado.
Santiago Peña renunció a la presidencia de Paraguay el 5 de noviembre, en medio de un debate sobre su juicio político por el caso Ueno Bank, tras perder el respaldo del Partido Colorado.Ilustración LR/AFP
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Santiago Peña presentó su renuncia a la Presidencia de Paraguay este jueves 5 de noviembre, mientras la Cámara de Diputados debatía una acusación para someterlo a juicio político por el caso Ueno Bank. La decisión llegó tras perder el respaldo del Partido Colorado, en medio de una crisis financiera que dejó a casi tres millones de clientes sin acceso a sus ahorros.

Ahora, el Congreso deberá aceptar formalmente la dimisión y tomar juramento al vicepresidente Pedro Alliana, quien asumirá el Ejecutivo para completar el mandato hasta agosto de 2028. La devolución de los depósitos y las investigaciones sobre presuntos conflictos de intereses y uso de fondos previsionales concentran la atención. El sucesor también enfrenta un pedido de destitución presentado por legisladores.

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EN VIVO: crisis en Paraguay tras renuncia de Santiago Peña

12:52
5/11/2026

La Cámara de Diputados de Paraguay blindó a Pedro Alliana

La Cámara de Diputados de Paraguay archivó el juicio político contra Pedro Alliana al reunir 48 votos en contra y 30 a favor, una definición que allana su camino para suceder al mandatario Santiago Peña una vez que el Congreso apruebe formalmente la renuncia presentada por el jefe de Estado, dejando sin efecto la ofensiva promovida por sus opositores.

12:42
5/11/2026

¿Qué provocó la renuncia de Santiago Peña tras el colapso de Ueno Bank?

La dimisión de Santiago Peña se precipitó el martes 3 de noviembre cuando el Banco Central de Paraguay (BCP) intervino Ueno Bank por registrar una solvencia inferior al 50% de la norma legal. El colapso paralizó fondos estatales y depósitos particulares, dejando inactivas la banca en línea y las tarjetas. "Procedimos al cierre de la entidad, por lo tanto, ni la aplicación, ni las tarjetas, ni ningún servicio de la entidad está activo a partir de la fecha", confirmó Liana Caballero, directiva del BCP.

La firma financiera administraba más de US$800 millones públicos —incluidos US$380 millones del Instituto de Previsión Social— y atendía a 3 millones de usuarios, equivalentes al 60% de los adultos paraguayos.

12:37
5/11/2026

Santiago Peña: "Quiero pedir disculpas al pueblo si en algún momento he fallado"

Santiago Peña anunció su renuncia a la Presidencia de Paraguay mediante un video en redes sociales y afirmó que tomó la decisión "para preservar la estabilidad del país, la paz social y las instituciones democráticas". Señaló que su prioridad son los ahorristas afectados por la crisis financiera y expresó: “Quiero pedir disculpas al pueblo si en algún momento he fallado”.


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