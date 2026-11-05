Crisis política en Paraguay EN VIVO: renuncia de Santiago Peña por el caso Ueno Bank y debate del juicio político en el Congreso, ¿quién asumirá el poder? La renuncia de Peña se produce tras perder el apoyo del Partido Colorado, dejando a casi tres millones de clientes sin acceso a sus ahorros.

Santiago Peña renunció a la presidencia de Paraguay el 5 de noviembre, en medio de un debate sobre su juicio político por el caso Ueno Bank, tras perder el respaldo del Partido Colorado.

Santiago Peña renunció a la presidencia de Paraguay el 5 de noviembre, en medio de un debate sobre su juicio político por el caso Ueno Bank, tras perder el respaldo del Partido Colorado. Ilustración LR/AFP

Santiago Peña presentó su renuncia a la Presidencia de Paraguay este jueves 5 de noviembre, mientras la Cámara de Diputados debatía una acusación para someterlo a juicio político por el caso Ueno Bank. La decisión llegó tras perder el respaldo del Partido Colorado, en medio de una crisis financiera que dejó a casi tres millones de clientes sin acceso a sus ahorros.

Ahora, el Congreso deberá aceptar formalmente la dimisión y tomar juramento al vicepresidente Pedro Alliana, quien asumirá el Ejecutivo para completar el mandato hasta agosto de 2028. La devolución de los depósitos y las investigaciones sobre presuntos conflictos de intereses y uso de fondos previsionales concentran la atención. El sucesor también enfrenta un pedido de destitución presentado por legisladores.

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