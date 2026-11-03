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Demócratas ganan a republicanos el control de la Cámara de Representantes, según proyecciones, y el Senado sigue en disputa

En el Senado, la situación sigue abierta. Los demócratas cuentan con 47 escaños, mientras que los republicanos tienen 39, por lo que las batallas por los últimos puestos continúan.

La oposición demócrata arrebató el martes 03 de noviembre a los republicanos el control de la Cámara de Representantes, según las proyecciones de las cadenas CNN y NBC News.
La oposición demócrata arrebató el martes 03 de noviembre a los republicanos el control de la Cámara de Representantes, según las proyecciones de las cadenas CNN y NBC News.Composición LR/AFP
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La noche del martes se perfiló como histórica para los demócratas. La oposición sumó sus primeras victorias en las elecciones intermedias de Estados Unidos del 3 de noviembre y recuperaría el control de la Cámara de Representantes, según las proyecciones de CNN y NBC News. Ese resultado pondría fin a la mayoría republicana en la Cámara Baja durante los dos últimos años del mandato de Donald Trump.

La disputa por el Senado, en cambio, permanecía abierta. Los triunfos opositores en territorios que estaban en manos del oficialismo acercaron la posibilidad de un cambio de mayoría, aunque todavía faltaban contiendas por resolver. En esa jornada se sometieron a votación los 435 puestos de representantes y 35 de los 100 asientos senatoriales.

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Resultados de las elecciones midterms 2026 en Estados Unidos EN VIVO: conteo de votos y quién gana en el Senado y la Cámara de Representantes

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¿Cómo avanza la disputa por la Cámara de Representantes y el Senado?

Los demócratas aventajan el escrutinio de la Cámara de Representantes con 143 escaños frente a 80 del bloque republicano, registrando un avance neto de diez puestos. Aunque ninguna agrupación alcanza aún los 218 asientos necesarios para asegurar el dominio parlamentario, NBC News proyecta que la oposición obtendrá 244 lugares al concluir el conteo final. Por su parte, la cadena CNN anticipa que el partido opositor recuperaría el control de esa cámara, según reporta EFE.

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Resultados de las elecciones a la Cámara de Representantes de 2026: Los demócratas obtienen el control. Foto: NBC

Resultados de las elecciones a la Cámara de Representantes de 2026: Los demócratas obtienen el control. Foto: NBC

En la disputa por el Senado, la bancada demócrata suma 47 curules ante 39 del oficialismo, contada la cuota de legisladores sin contienda en este ciclo. La diferencia exige alcanzar 51 integrantes para confirmar la mayoría opositora; en contraste, "al oficialismo le bastan 50, debido al voto de desempate del vicepresidente JD Vance", precisa AP.

Resultados del Senado de 2026. Foto: NBC News

Resultados del Senado de 2026. Foto: NBC News

Entre las contiendas clave, Roy Cooper arrebató el cupo senatorial de Carolina del Norte a los conservadores, mientras Annie Andrews triunfó en Carolina del Sur, logro inédito para su fuerza política en ese territorio desde 1998. Asimismo, Jon Ossoff retuvo su representación en Georgia y Chris Pappas venció en Nuevo Hampshire. Fuera del ámbito legislativo, Keisha Lance Bottoms conquistó la gobernación georgiana para convertirse en la primera mujer negra al frente de dicha entidad estatal.

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Estados Unidos vota en comicios claves que podrían definir el futuro de la presidencia de Donald Trump

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¿Qué dijo Trump sobre los primeros resultados de las elecciones intermedias?

El mandatario de Estados Unidos reaccionó a los conteos iniciales de los comicios legislativos mediante su plataforma Truth Social. "No me presenté a las elecciones y, de haberlo hecho, ¡habríamos ganado por una aplastante mayoría!", escribió. Esta declaración aludió de forma directa a la ausencia de su nombre en las boletas, mientras diversos aspirantes de su partido disputaban cargos estatales y en el Congreso.

Primera reacción de Donald Trump a resultados de las midterms 2026. Foto: @realDonaldTrump/Truth Social

Primera reacción de Donald Trump a resultados de las midterms 2026. Foto: @realDonaldTrump/Truth Social

De acuerdo con la agencia EFE, el jefe de Estado siguió la cobertura de Fox News desde la Casa Blanca durante la jornada. Aunque su permanencia en el poder carecía de riesgo inmediato, el control opositor de la Cámara Baja representa un severo contrapeso gubernamental frente al resto de su mandato presidencial.

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