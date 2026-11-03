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Señor de los Milagros recorrerá Surquillo, Surco y Miraflores antes del encuentro con el papa León XIV en Las Palmas

El 15 de noviembre la imagen será transportada en el Nazareno Móvil hasta la base aérea Las Palmas, permitiendo a los fieles acompañarla a pie. Este evento brinda una oportunidad para quienes no pudieron participar en las procesiones de octubre.

Señor de los Milagros participará en misa del papa León XIV en Las Palmas
Señor de los Milagros participará en misa del papa León XIV en Las Palmas | Composición LR / AndinaComposición LR / Andina
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El Señor de los Milagros volverá a salir a las calles de Lima el domingo 15 de noviembre para dirigirse desde el Santuario de Las Nazarenas hasta la base aérea Las Palmas, en donde participará en la misa que celebrará el papa León XIV. Durante el recorrido, que comprenderá casi 14 kilómetros, pasará por distritos que no suele visitar, como Surquillo, Surco y Miraflores.

Así lo confirmó el mayordomo general de la Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas, José Luis Toledo Zapata, quien aseguró que esta será una oportunidad para que las personas que no pudieron participar en las procesiones realizadas durante el mes de octubre puedan salir de sus viviendas para recibir la bendición del Cristo de Pachacamilla.

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Señor de los Milagros: así será su recorrido de Las Nazarenas a Las Palmas

Según detalló Toledo, la imagen será transportada en el denominado Nazareno Móvil, una plataforma especial de baja altura que facilita su desplazamiento por las vías de la capital y permite pasar por debajo de los puentes. El recorrido se realizará a poca velocidad para que los fieles puedan acompañar a pie la imagen hasta su llegada al recinto militar de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), ubicado en el distrito de Surco.

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Para garantizar un desplazamiento seguro, la Hermandad coordina con los responsables de la FAP los accesos a la sede militar y las condiciones de ingreso. Una vez que se encuentre dentro de la base aérea, los responsables realizarán las maniobras para bajar el anda, asegurarla y trasladarla por una rampa inclinada hasta el lugar donde permanecerá durante la misa del papa León XIV.

Misa en Las Palmas: fecha y cómo conseguir las entradas

La Santa Misa que presidirá el papa León XIV en la base aérea Las Palmas se realizará el lunes 16 de noviembre a las 10.30 a. m. Para conseguir las entradas digitales gratuitas, los interesados deben ingresar a la plataforma Ticketmaster del 5 al 8 de noviembre y completar el registro. Los boletos obtenidos serán personales e intransferibles.

Recuerda seguir estos pasos para conseguir tu entrada en Ticketmaster:

  1. Ingresar a Ticketmaster y crear una cuenta o iniciar sesión.
  2. Buscar el evento oficial denominado Santa Misa en la Base Aérea Las Palmas.
  3. Seleccionar la categoría Público General.
  4. Elegir un bloque de ubicación disponible en el mapa.
  5. Registrar los nombres, apellidos y números de documento de identidad de cada asistente.
  6. Verificar los datos y confirmar la solicitud.

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