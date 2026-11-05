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Sociedad

Municipalidad de Lima anuncia cierre de vías en el Centro Histórico por visita del papa León XIV: fechas, rutas y desvíos

La medida busca garantizar la seguridad en eventos programados en la Plaza Mayor y sus alrededores, donde se espera la asistencia de entre 11.000 y 15.000 personas. Conoce las rutas que serán restringidas y los puntos de acceso habilitados.

Papa León XIV llegará al Centro Histórico de Lima
Papa León XIV llegará al Centro Histórico de Lima | Composición LR / AndinaComposición LR / Andina
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La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) implementará un plan de cierre de vías en el Centro Histórico por la llegada del papa León XIV. La medida se aplicará para reforzar los controles de seguridad los días 11 y 12 de noviembre, fechas en las que el sumo pontífice tiene previsto realizar actividades en la Plaza Mayor y sus alrededores.

Como parte de su agenda, el santo padre visitará Palacio de Gobierno, la Catedral de Lima y la Plaza de Armas, eventos que congregarían a entre 11.000 y 15.000 personas, según la estimación de las autoridades, por lo que se han establecido rutas restringidas y puntos de acceso específicos. Las modificaciones se aplicarán desde las 8.00 p. m. del 10 de noviembre.

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Cierre de vías en el Centro Histórico: rutas restringidas el 11 y 12 de noviembre

El plan de cierre de vías de la MML contempla la restricción en dos perímetros:

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  • Zona adyacente: corredor de la av. Tacna, av. Emancipación, av. Abancay y la ribera del río Rímac
  • Zona de acción: calles y jirones ubicados una cuadra a la redonda de la Plaza Mayor

El primer cuadrante limitado servirá como un prefiltro para el ingreso de las personas al Centro Histórico, mientras que en el segundo solo se permitirá el acceso a aquellos que cuenten con los pases de invitación habilitados por el Arzobispado de Lima y la Conferencia Episcopal Peruana.

Plan de cierre de vías por llegada del papa León XIV

Plan de cierre de vías por llegada del papa León XIV

Puntos de acceso a la Plaza Mayor de Lima por visita del papa León XIV

Dado que el ingreso al Centro Histórico será restringido, la comuna también habilitará puntos específicos para controlar el ingreso del público. La distribución de ingreso será de la siguiente manera:

  • Público en general: por el jr. Conde de Superunda, el jr. Callao y el jr. de La Unión
  • Prensa y colaboradores: por el jr. Ucayali y el jr. Carabaya
  • Invitados del Arzobispado y Conferencia Episcopal: por jr. de La Unión y el jr. Lampa

La MML informó que la Policía Nacional (PNP) estará a cargo de la seguridad de los traslados del papa León XIV y pondrá a disposición entre 15.000 y 17.000 agentes para esa tarea. Además, más de 1.000 trabajadores municipales, entre ellos serenos y fiscalizadores, apoyarán las labores de control para mantener el orden y evitar el comercio ambulatorio en las zonas restringidas.

Cámaras corporales y monitoreo permanente en el Centro Histórico

Como parte del despliegue, los efectivos de la Unidad de Operaciones Especiales (UNOES) de Serenazgo contarán con 200 cámaras corporales (bodycams), dispositivos tecnológicos que permitirán registrar sus intervenciones y reforzar las labores de vigilancia, patrullaje y atención de incidencias en los alrededores de los puntos donde se desarrollarán las actividades.

Además, la comuna realizará un seguimiento permanente de las imágenes captadas en las calles, vías de acceso y alrededores de los puntos comprendidos en las actividades programadas, así como en las zonas de mayor concentración de asistentes, a través de su Central de Videovigilancia que cuenta con una red de más de 1.000 cámaras.

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