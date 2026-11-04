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Deportes

Partidos de hoy, jueves 5 de noviembre: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

Conoce EN VIVO la programación de este jueves, horarios y canales de TV de los enfrentamientos en la Europa League y en los distintos torneos sudamericanos.

Juventus, AC Milan y River Plate juegan hoy en sus respectivos torneos. Foto: Serie A/River Plate/composición LR
Juventus, AC Milan y River Plate juegan hoy en sus respectivos torneos. Foto: Serie A/River Plate/composición LR
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Los partidos del jueves 5 de noviembre de 2026 incluyen encuentros de la Europa League y de los torneos a nivel sudamericano. Entre los duelos destacados de hoy figuran AC Milan vs Ferencvaros, Real Sociedad contra Lyon y AZ Alkmaar ante Juventus. Revisa la programación completa, los horarios en Perú y los canales de TV para ver los encuentros en vivo.

De igual forma, habrá acción en Sudamérica en las ligas más importantes del continente como en el Torneo Clausura de Argentina y la Serie A de Brasil.

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lr.pe

Partidos de la Europa League HOY

  • AC Milan vs Ferencvaros
  • Hora: 12.45 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Anderlecht vs Salzburgo
  • Hora: 12.45 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Crystal Palace vs Hoffenheim
  • Hora: 12.45 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Levski vs Jagiellonia
  • Hora: 12.45 p. m.
  • Canal: Disney+ Premium
  • Lilleström vs Plzen
  • Hora: 12.45 p. m.
  • Canal: Disney+ Premium
  • Nijmegen vs Omonia
  • Hora: 12.45 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Real Sociedad vs Lyon
  • Hora: 12.45 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Sparta Praga vs Bournemouth
  • Hora: 12.45 p. m.
  • Canal: ESPN
  • AZ Alkmaar vs Juventus
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Bayer Leverkusen vs Marsella
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Benfica vs Lech Poznan
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Celta de Vigo vs Royale Union SG
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Celtic vs Besiktas
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: ESPN
  • H. Beer Sheva vs OFI Creta
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: Disney+ Premium
  • Sturm Graz vs Celje
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: Disney+ Premium
  • Sunderland vs Dinamo Zagreb
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Torreense vs Ararat-Armenia
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: Disney+ Premium

Partidos del Torneo Clausura de Argentina HOY

  • Aldosivi vs River Plate
  • Hora: 1.00 p. m.
  • Canal: ESPN
  • Gimnasia y Esgrima La Plata vs Belgrano
  • Hora: 5.15 p. m.
  • Canal: ESPN

Partidos de la Serie A de Brasil HOY

  • Palmeiras vs Remo
  • Hora: 5.30 p. m.
  • Canal: SporTV
  • Cruzeiro vs Bahía
  • Hora: 7.30 p. m.
  • Canal: SporTV

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