Papa León XIV en el Estadio Nacional: cómo obtener entradas gratis por Teleticket y qué requisitos cumplir Los boletos estarán disponibles desde el 9 de noviembre y serán personales e intransferibles. Los adolescentes de 16 y 17 años necesitarán el registro de un adulto responsable y una autorización firmada para ingresar al encuentro del 12 de noviembre.

La visita del papa León XIV a Lima incluirá una vigilia de oración con jóvenes el 12 de noviembre, con entradas gratuitas disponibles desde el 9 de noviembre en Teleticket.

La visita del papa León XIV a Lima incluirá una vigilia de oración con jóvenes el 12 de noviembre, con entradas gratuitas disponibles desde el 9 de noviembre en Teleticket. Foto: composición LR

La organización de la visita del papa León XIV informó que las entradas para la vigilia de oración con jóvenes en el Estadio Nacional estarán disponibles desde el lunes 9 de noviembre a través de Teleticket. Los boletos serán gratuitos, personales e intransferibles y estarán dirigidos a personas de entre 16 y 35 años.

El encuentro se realizará el jueves 12 de noviembre desde las 6.00 p. m. y tendrá un aforo de 52.000 asistentes. La organización habilitará el ingreso al recinto desde las 11.00 a. m. y prevé una mayor afluencia de público hasta las 2.00 p. m. Cada entrada indicará el sector asignado y la puerta de acceso correspondiente.

Video destacado KEIKO VUELVE POR LLUVIAS EN TUMBES + JORGE NIETO RESPONDE | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

¿Cómo obtener las entradas para la vigilia del papa León XIV?

La Comisión Central de la Visita del Papa a Lima precisó que los interesados deberán gestionar sus boletos a través de la plataforma Teleticket. Para ello, tendrán que seguir estos pasos:

Ingresar al portal de Teleticket desde el lunes 9 de noviembre. Registrarse en la plataforma o iniciar sesión con una cuenta existente. Buscar el evento correspondiente a la vigilia de los jóvenes con el papa León XIV. Completar los datos personales solicitados para obtener la entrada. Confirmar la asignación y descargar el boleto electrónico desde la sección Mis compras.

Vigilia de los jóvenes con el Papa León XIV

Las entradas incluirán los nombres y apellidos del asistente, además de su número de DNI, carné de extranjería o pasaporte. Para ingresar al Estadio Nacional, cada persona deberá presentar su documento de identidad físico y el boleto, que podrá mostrar en formato digital o impreso.

¿Qué requisitos deben cumplir los menores de edad?

Los adolescentes de 16 y 17 años también podrán participar en la vigilia, pero deberán obtener sus entradas mediante la cuenta de una persona mayor de edad en Teleticket.

El adulto responsable tendrá que registrar los datos personales del menor y su correo electrónico. Además, deberá descargar y presentar una declaración jurada de autorización firmada por el padre, la madre o el tutor del adolescente.

La organización precisó que el adulto que realice el registro también recibirá una entrada para acompañar al menor durante el encuentro. Por ello, ambos deberán acudir con sus respectivos documentos de identidad y boletos. El adolescente también tendrá que presentar la declaración jurada firmada.

Vigilia de los jóvenes con el Papa León XIV

¿Qué objetos estarán prohibidos en el Estadio Nacional?

La organización anunció que coordinará con la Policía Nacional del Perú los controles de seguridad para el ingreso al recinto. El seminarista Marcos Gallardo, responsable de la organización de la vigilia y de la Comisión de Seguridad de los Voluntarios Amigos de León en Lima, explicó que los agentes verificarán la identidad de los asistentes desde los primeros anillos de seguridad.

El nombre que figure en la entrada deberá coincidir con el documento de identidad físico del titular. Entre los objetos cuyo ingreso estará restringido figuran las sombrillas y las botellas de vidrio, además de otros artículos que puedan representar un riesgo para los asistentes.

La organización permitirá el ingreso de algunos alimentos o snacks. Las demás restricciones se comunicarán antes del encuentro.

Más de 39.000 voluntarios apoyarán las actividades del papa León XIV

La organización de la visita papal también informó sobre el despliegue de voluntarios en las cuatro ciudades que recibirán al pontífice: Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa.

Daniel Ramos, responsable del voluntariado, detalló que se prevé contar con aproximadamente 39.000 voluntarios distribuidos de la siguiente manera:

Lima: 15.000 voluntarios.

15.000 voluntarios. Chiclayo: 12.000 voluntarios.

12.000 voluntarios. Pucallpa: 6.000 voluntarios.

6.000 voluntarios. Cusco: 6.000 voluntarios.

El personal apoyará en la recepción, orientación y acompañamiento de los peregrinos, así como en la atención de posibles emergencias. Según la organización, el proceso de inscripción y evaluación se encuentra en su segunda etapa y la acreditación comenzará en los próximos días.

Por su parte, el padre Juan Bytton, secretario de la visita papal en Lima, señaló que la vigilia se prepara desde hace varios meses con la participación de jóvenes de parroquias, instituciones y diócesis de distintas regiones. La actividad busca convertirse en un espacio de encuentro y esperanza para la juventud peruana.