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Papa León XIV: entradas para misa en Las Palmas y encuentro con jóvenes se obtendrán gratis de forma digital y sin reservas

La vigilia con jóvenes será el 12 de noviembre en el Estadio Nacional y la misa está programada para el lunes 16 en la Base Aérea Las Palmas. Por la visita del sumo pontífice, el Gobierno decretó días no laborables el 11, 12 y 16 en Lima.

Papa León XIV en Perú
Papa León XIV en PerúComposición LR
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Las entradas para la multitudinaria misa del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas y el encuentro que sostendrá con los jóvenes en el Estadio Nacional se obtendrán de manera digital, gratuita y sin reservas, informó este domingo el sacerdote Juan Bytton, secretario general de la visita del pontífice a Lima.

“Todas las entradas serán digitales, gratuitas y no habrá reservas”, señaló en RPP al pedir a la población tener cuidado con ingresar a páginas falsas en las que se ofrecen entradas con algún costo o donación. La noticia se da a conocer a pocas semanas de la visita del líder de la Iglesia Católica al Perú, programada del 11 al 16 de noviembre de 2026.

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¿Cuándo y cómo se habilitarán las entradas?

Según Bytton, este lunes 26 de octubre se dará a conocer la fecha y la empresa que habilitará las entradas para que los fieles, previamente registrados, puedan adquirir gratis sus boletos y elegir el bloque donde desean ubicarse. El objetivo del registro es mantener un orden en el desplazamiento dentro de los recintos en los que se celebrarán las actividades oficiales.

El sacerdote explicó que, al registrarse, las personas tendrán una cuenta personal y recibirán la entrada en el correo electrónico que brindaron. Además, precisó que cada entrada será personal e intransferible, ya que en ella figurará el nombre del solicitante, su Documento Nacional de Identidad (DNI) y un código QR. Para ingresar a los eventos, las personas presentar su DNI y la entrada impresa o en su celular.

Días no laborables en Lima por el papa León XIV

La vigilia de oración con jóvenes en el Estadio Nacional se realizará el jueves 12 de noviembre a las 6.00 p. m., mientras que la misa en Las Palmas está programada para el lunes 16 a las 10.30 a. m. Si deseas participar en una de estas actividades del papa León XIV, pero se cruza con tus horarios de trabajo, no todo está descartado.

El Gobierno declaró días no laborables compensables para trabajadores públicos y privados por la visita del sumo pontífice. En Lima, la medida aplicará los días 11, 12 (desde la 1.00 p. m. hasta la medianoche) y el 16 de noviembre, aunque las horas no laboradas en el marco de esta disposición deberán ser recuperadas, según las condiciones del régimen al que perteneces.

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