Papa León XIV: paso a paso para obtener entradas a la misa en la Base Aérea Las Palmas

El Arzobispado de Lima dio a conocer el procedimiento para que los fieles puedan conseguir sus entradas y acceder de manera ordenada y segura a la Santa Misa de clausura que presidirá el papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas al término de su visita apostólica al Perú, el lunes 16 de noviembre.

Según informó la institución, las entradas estarán disponibles al público en general los días 5, 6, 7 y 8 de noviembre de forma gratuita. Su venta, comercialización o traspaso estará totalmente prohibido y cualquier intento similar podría ser denunciado a través de los canales oficiales de la entidad.

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Misa en Las Palmas: paso a paso para obtener entradas

Para conseguir los boletos de ingreso, se debe realizar un registro a través de la plataforma web oficial de Ticketmaster Perú. Ingresa a la página y sigue estos pasos:

Créate una cuenta: dirígete a la opción Ingresar / Registrarse, completa tus datos personales, acepta los términos y condiciones, y confirma tu cuenta. Busca el evento: con la sesión iniciada, ubica el evento oficial Santa Misa en la Base Aérea Las Palmas o ingresa desde los enlaces directos provistos por la organización. Selecciona cantidad y categoría: elige la categoría Público General. Puedes solicitar hasta un máximo de 8 entradas en total (la propia y hasta 7 acompañantes). Elige el bloque: selecciona el bloque de ubicación con disponibilidad en el mapa. Al solicitar varias entradas en una sola operación, todas quedarán asignadas al mismo bloque. El sistema asignará automáticamente la puerta de acceso y el horario de ingreso. Registro individual y nominación obligatoria: ingresa con exactitud los nombres, apellidos y número de documento de identidad de cada asistente (DNI para ciudadanos peruanos; pasaporte o carné de extranjería para extranjeros). Confirma y descarga tu entrada: tras verificar los datos, confirma la operación. La entrada digital (con código QR) quedará guardada en la cuenta de Ticketmaster y podrá presentarse de manera impresa o desde el teléfono móvil.

Horario y puertas de acceso para la misa en Las Palmas

La Base Aérea Las Palmas abrirá sus puertas desde las 10.00 p. m. del domingo 15 de noviembre para facilitar el flujo paulatino de los fieles durante la madrugada. La Santa Misa comenzará a las 10.30 a. m. del lunes 16 de noviembre.

Cada asistente deberá ingresar por la puerta y en el horario señalados en su entrada digital, presentando de forma obligatoria el boleto con código QR (impreso o digital), acompañado del documento nacional de identidad físico registrado, pasaporte o carné de extranjería. Si un grupo solicitó entradas juntas, no es indispensable que lleguen al mismo tiempo, siempre que cada uno porte su boleto y documento.

Las personas con discapacidad o movilidad reducida contarán con una zona habilitada y acceso diferenciado por la Puerta N.°2. Podrán acudir con un acompañante (ambos deben tener su entrada) y contarán con asistencia personal de voluntariado.

En tanto, los menores de edad deberán contar con su propia entrada y documento, y acudir en compañía de sus padres o tutores. Se autorizará el ingreso de coches de bebé para menores de hasta 5 años.

Piden evitar vehículos particulares

Ante el despliegue de seguridad y los cierres perimétricos programados en las inmediaciones de la Base Aérea, el Arzobispado de Lima exhorta a la ciudadanía a evitar vehículos particulares y optar por el transporte público.

El recinto dispondrá de puntos de hidratación gratuitos, servicios higiénicos, carpas de atención médica y ambulancias en diversos sectores.