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Política

Autoridades de Puno advierten que no hay condiciones para que Keiko Fujimori arribe a la región Puno

Diputados advierten que Keiko Fujimori tiene que pedir disculpas por apoyar a militares y policías que causaron la muerte de 18 personas.

Autoridades se pronunciaron sobre Keiko Fujimori. Foto: Composición/LR
Autoridades se pronunciaron sobre Keiko Fujimori. Foto: Composición/LR
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La ciudad de Puno celebró su 358 aniversario. La ocasión fue propicia para advertir que Keiko Fujimori aún no tiene el camino libre para arribar a esta parte del país con todas las consideraciones de una mandataria.

César Hugo Tito Rojas, al término de la sesión solemne realizada en el teatro municipal, aseguró que la lideresa política tiene que pedir disculpas por ser el soporte político de Dina Boluarte desde el Parlamento tras el asesinato de las 18 personas durante las protestas del 9 de enero de 2023.

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"Si no pide disculpas por todo el daño que hizo el fujimorismo al país, imposible que llegue a nuestra región. Vendrá en helicóptero a las zonas más alejadas, pero nunca será recibida como presidenta", precisó.

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Por su parte, Moisés Chipana aseguró que, si Keiko Fujimori persiste en llegar, generará más rechazo porque aún hay heridas abiertas.

“Todos los presidentes llegaron a Puno, pero a Keiko Fujimori se le hará imposible por todo lo que significa el fujimorismo. Peor aún, porque su gobierno está venido a menos. Peor aún, porque tuvo en su momento a   Mauricio Arnillas como mayor terruqueador de Puno”, recordó.

Chipana vio con buenos ojos que Arnillas  haya pedido un diálogo con los familiares de los deudos, pero aseguró que no habrá un diálogo sincero si es que no se pide perdón por todo lo que hizo el Estado durante el 2023.

Bladimir Soncco también se mostró de acuerdo en que Fujimori pida disculpas y recordó que esta región exige desagravios públicos por todo lo que pasó en el país. Precisó  que, si se apegó al gobierno, fue para conseguir obras para la región Puno.

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