Víctimas del Sodalicio piden al papa León XIV una reunión: "No percibimos avances en la justicia"

Diversas organizaciones de víctimas y sobrevivientes solicitaron reuniones desde el inicio del pontificado de León XIV. | Difusión

Diversas organizaciones de víctimas y sobrevivientes solicitaron reuniones desde el inicio del pontificado de León XIV. | Difusión

Víctimas y sobrevivientes del Sodalicio de Vida Cristiana y de las entidades vinculadas a Luis Fernando Figari enviaron una carta abierta al papa León XIV, en la que le piden ser escuchados durante su próxima visita al Perú. El documento, firmado por 33 personas y fechado en Lima el 26 de octubre, cuestiona que la supresión del Sodalicio no haya traído justicia ni rendición de cuentas.

"Según la información disponible sobre su visita al Perú, no se ha previsto un espacio de encuentro entre víctimas y sobrevivientes de abusos eclesiales, en particular del caso Sodalicio. Un gesto de escucha tendría un profundo significado humano y pastoral. Respetuosamente, quisiéramos conocer las razones del silencio ante nuestros reiterados pedidos de ser incluidos en su agenda", señala la carta.

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Carta abierta enviada al papa León XIV.

Según el documento, diversas organizaciones de víctimas y sobrevivientes solicitaron reuniones desde el inicio del pontificado de León XIV. Afirman que no recibieron respuesta del papa ni de las autoridades vaticanas.

"Muchas víctimas no percibimos avances suficientes en justicia ni en rendición de cuentas. Los efectos prácticos de la supresión no son visibles: los remanentes siguen operando en los mismos locales (incluidas parroquias), con los mismos líderes y las mismas fuentes de financiamiento", afirman.

Un reclamo al Estado y a la Iglesia

La carta recuerda que el Comité de los Derechos del Niño de la ONU ordenó en enero de 2025 al Estado peruano crear una comisión para investigar todas las denuncias de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes en la Iglesia católica y en grupos eclesiales, sin importar el tiempo transcurrido. Los firmantes señalan que no hay avances suficientes en políticas de acceso a la justicia, prevención y reparación integral.

También cuestionan que la Iglesia católica no asuma su responsabilidad. Afirman que no solo permitió el actuar del Sodalicio, sino que falló en la prevención, la supervisión y la respuesta oportuna, pese a que las primeras denuncias públicas datan de hace 26 años.

Los sobrevivientes denuncian además que continúan los procesos judiciales contra periodistas que denunciaron al Sodalicio. "Nuestro propósito no es reabrir heridas, sino contribuir a que puedan sanar", concluye el documento.