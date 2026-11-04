Accidente en Panamericana Norte entre bus de Cruz del Sur y tráiler deja dos fallecidos y cierre total de la vía

Dos conductores fallecieron en un accidente de tránsito protagonizado por un bus interprovincial de la empresa Cruz del Sur y un camión en la Panamericana Norte, a pocos metros del puente Porvenir, en el distrito de San Martín de Porres. El choque ocurrió cerca de las 7 a. m. y provocó el cierre total de la vía en dirección de sur a norte.

Según las primeras versiones recogidas de testigos, el conductor de un camión de placa T3G-971 se encontraba reparando su vehículo, aparentemente debido a una falla mecánica, cuando fue impactado por un bus de Cruz del Sur, de placa D2Y-968.

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Presuntamente, el chofer del bus habría intentado esquivar al camión; sin embargo, terminó chocando contra la parte posterior de la unidad y arrastrando al otro conductor, quien también fue alcanzado por el impacto. Ambos murieron en el acto.

Panamericana Norte permanece cerrada

El siniestro vehicular dejó uno de los vehículos atravesado en la carretera, ocupando los tres carriles de circulación. Esta situación obligó a disponer el cierre total del tránsito en el sector.

De acuerdo con el comunicado de Lima Expresa, el accidente involucró a un bus y un semirremolque a la altura del puente Porvenir, en la Vía de Evitamiento, con dirección al norte.

Debido a las diligencias correspondientes y a las labores de atención del accidente, la Panamericana Norte permanece completamente cerrada en sentido de sur a norte. Se recomienda a los conductores tomar precauciones y considerar rutas alternas mientras se restablece la circulación.

Las circunstancias exactas del choque deberán ser determinadas por las autoridades a cargo de las investigaciones.