Visita del Papa a Perú: Gobierno crea comandos especiales para garantizar la seguridad de León XIV

El Gobierno confirmó detalles de la visita apostólica del papa León XIV, prevista entre el 11 y el 16 de noviembre de 2026, y dispuso la creación de comandos unificados especiales para garantizar la seguridad durante las actividades que realizará el sumo pontífice en distintos puntos del país.

La Guardia Suiza Pontificia participará del operativo de seguridad durante la visita del Santo Padre a Perú.

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Los dispositivos de seguridad tendrán entre sus objetivos preservar el orden público, contribuir a la protección del papa León XIV, resguardar a las delegaciones oficiales y asistentes, prevenir delitos agravados y coordinar la respuesta frente a eventuales contingencias.

También deberán garantizar la seguridad de aeropuertos, terminales terrestres, corredores viales, sedes diplomáticas y eclesiásticas y otros puntos estratégicos vinculados con los desplazamientos del pontífice.

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Para el miércoles 11 de noviembre se tiene previsto el arribo al Grupo Aéreo Nº8 a las 17.30 horas y el encuentro protocolar con autoridades en el Palacio de Gobierno. Para el jueves 12 sostendrá una reunión con los obispos en el Palacio Arzobispal y visita a la Catedral de Lima. Además, habrá una vigilia de oración con jóvenes a las 18.00 horas.

Del viernes 13 al domingo 15 de noviembre el papa viajará a Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Pucallpa y el lunes 16 de noviembre celebrará una misa multitudinaria en la Base Aérea Las Palmas a las 10.30 horas. Finalmente, su salida rumbo a Roma está prevista para las 13.45 horas.

LA GUARDIA SUIZA Y LA PNP

Uno de los aspectos destacados es la confirmación de que durante la visita participará personal de la Guardia Suiza Pontificia, junto con otros organismos responsables de la seguridad de la Santa Sede.

Esos efectivos estarán encargados de la protección inmediata del pontífice de acuerdo con sus propias competencias. El Gobierno aclaró que su participación no implicará que sean incorporados a las fuerzas especiales peruanas ni que se modifiquen sus respectivas cadenas de mando.

Por parte de Perú participarán efectivos de la Policía Nacional con brigadas como la Sub Unidad de Acciones Tácticas, Operaciones Especiales, francotiradores, de Inteligencia, además de las fuerzas armadas.

Los comandos tendrán como misión coordinar las tareas necesarias para garantizar la seguridad del papa León XIV, las delegaciones oficiales y las personas que concurran a las diferentes actividades programadas.

El operativo abarcará también aeropuertos, terminales de transporte, corredores viales, sedes diplomáticas y eclesiásticas y otros lugares considerados estratégicos. Además, las autoridades deberán trabajar sobre prevención de delitos y eventuales situaciones de emergencia.

La decisión de conformar comandos especiales responde a la magnitud del acontecimiento y a la previsión de una importante concentración de personas durante las actividades del jefe de la Iglesia Católica.

UCAYALI: 150 MIL FIELES

Hace unos días, miembros de la comitiva oficial del Vaticano, Guardia Suiza Pontificia, Conferencia Episcopal Peruana y Relaciones Exteriores, encargados de las coordinaciones previas llegaron a Pucallpa para ultimar los detalles de la esperada visita del Sumo Pontífice a la ciudad.

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El recorrido incluyó puntos estratégicos como el Boulevard de Yarinacocha, donde el Santo Padre tendrá un encuentro con los representantes de diferentes pueblos indígenas de la región y, posteriormente, se dirigieron a La Videnita, donde se tiene previsto desarrollar la Santa Misa frente a más de 150.000 fieles provenientes de distintas ciudades del Perú y de diversos países.

CON PUEBLOS INDÍGENAS

Según se informó, los pueblos indígenas de Ucayali preparan sus principales demandas para el encuentro con el papa León XIV, previsto para el 15 de noviembre en Pucallpa.

Representantes shipibo-konibo, ashaninka y cocama expondrán sus preocupaciones por la tala y minería ilegal, la deforestación y la contaminación de los ríos.

La actividad se desarrollará en la zona de Yarinacocha e incluirá un espacio de diálogo con las comunidades y la siembra de un shihuahuaco. Los líderes indígenas esperan que la visita permita visibilizar las amenazas que enfrentan sus territorios y comunidades amazónicas.

LAS FUERZAS ARMADAS

Entre tanto, miembros del Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea del Perú ya se preparan para la visita del papa León XIV a Pucallpa, prevista para el próximo 15 de noviembre.

El titular del sector Defensa, Rafael Belaunde, se reunió con los mandos de los tres institutos armados destacados en la ciudad amazónica para conocer el despliegue logístico y operativo que les corresponde durante la presencia del sumo pontífice en la Tierra Colorada.

Como parte de la supervisión, el ministro visitó el Ala Aérea N.° 4 y recorrió la laguna de Yarinacocha en una embarcación de la Fuerza Aérea, a fin de conocer la ruta que seguiría el líder de la Iglesia católica hasta el bulevar donde lo esperarían los fieles. La Marina de Guerra tiene preparada la patrullera que trasladaría al papa León XIV hasta dicho bulevar, donde se encontraría con la población.

El ministro de Defensa destacó el trabajo coordinado de las Fuerzas Armadas para garantizar las condiciones necesarias para la visita del sumo pontífice a la Amazonía peruana.

Los mandos militares esperan la llegada de la comitiva de avanzada del Vaticano, prevista para la última semana de octubre del 2026, con el propósito de ultimar los detalles de la visita papal a esta ciudad amazónica.