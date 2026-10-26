Papa León XIV tras confirmar su visita a Perú: "Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos"

Papa León XIV tras confirmar su visita a Perú: "Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos" Foto: AFP

El papa León XIV confirmó su próxima visita a Perú, Argentina y Uruguay, prevista del 6 al 17 de noviembre, luego de que su reciente operación por un tumor pulmonar generara incertidumbre sobre la continuidad de su agenda internacional. A través de su cuenta oficial de X, el pontífice expresó su alegría por regresar a América Latina, en donde desarrolló parte de su labor pastoral.

"Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida. Que este viaje sea una ocasión para abrir nuestros corazones los unos a los otros, fortalecer nuestra comunión como hermanos y hermanas, y renovar nuestro compromiso de anunciar el Evangelio con alegría", escribió León XIV. Los médicos informaron que su recuperación posoperatoria avanza favorablemente y que los resultados de las evaluaciones no muestran contraindicaciones para el viaje.

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El recorrido comenzará en Uruguay, del 6 al 8 de noviembre, continuará en Argentina, del 8 al 11, y concluirá en Perú, del 11 al 17 de noviembre. En territorio peruano, el papa tiene previsto visitar Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa.

La expectativa por su llegada aumentó tras la operación del 13 de octubre, aunque las autoridades eclesiásticas mantuvieron el viaje en agenda mientras esperaban la evolución de su salud.