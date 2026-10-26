Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVO

Bukele recibirá a Keiko, primer tránsfuga deja a Jorge Nieto y Karla Ramírez en vivo

Política

Papa León XIV tras confirmar su visita a Perú: "Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos"

Tras la incertidumbre que se generó tras su operación por un tumor pulmonar, el Vaticano confirmó que el pontífice viajará a Perú, Argentina y Uruguay del 6 al 17 de noviembre.

Papa León XIV tras confirmar su visita a Perú: "Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos"
Papa León XIV tras confirmar su visita a Perú: "Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos"Foto: AFP
Por
google iconLa República en Google

El papa León XIV confirmó su próxima visita a Perú, Argentina y Uruguay, prevista del 6 al 17 de noviembre, luego de que su reciente operación por un tumor pulmonar generara incertidumbre sobre la continuidad de su agenda internacional. A través de su cuenta oficial de X, el pontífice expresó su alegría por regresar a América Latina, en donde desarrolló parte de su labor pastoral.

"Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida. Que este viaje sea una ocasión para abrir nuestros corazones los unos a los otros, fortalecer nuestra comunión como hermanos y hermanas, y renovar nuestro compromiso de anunciar el Evangelio con alegría", escribió León XIV. Los médicos informaron que su recuperación posoperatoria avanza favorablemente y que los resultados de las evaluaciones no muestran contraindicaciones para el viaje.

Video destacado

¡BELMONT DEFIENDE ACTUAR DE OBRAS EN VIVO! + KEIKO CELEBRA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Puedes ver

Senador Gavidia confirma que renunciará a la bancada de Buen Gobierno tras votar a favor de las facultades: "Piensan diferente"

lr.pe

El recorrido comenzará en Uruguay, del 6 al 8 de noviembre, continuará en Argentina, del 8 al 11, y concluirá en Perú, del 11 al 17 de noviembre. En territorio peruano, el papa tiene previsto visitar Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa.

La expectativa por su llegada aumentó tras la operación del 13 de octubre, aunque las autoridades eclesiásticas mantuvieron el viaje en agenda mientras esperaban la evolución de su salud.

Puedes ver

Diputados y senadores viajaron a China, México y Tanzania en sus primeros meses de gestión

lr.pe

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del lunes 26 de octubre de 2026

Por Carlin | 26 de Octubre 2026

Carlincatura del domingo 25 de octubre de 2026

Por Carlin | 25 de Octubre 2026

Carlincatura del sábado 24 de octubre de 2026

Por Carlin | 24 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Una nueva capa de invisibilidad térmica impresa en 3D hace que los objetos desaparezcan

Adolescente termina en UCI tras depilarse las cejas con cera en centro estético de Pueblo Libre: investigan presunta infección bacteriana

Papa León XIV tras confirmar su visita a Perú: "Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos"

Política

Papa León XIV confirma visita al Perú: "Me llena de alegría regresar"

Diputados y senadores viajaron a China, México y Tanzania en sus primeros meses de gestión

Senador Gavidia confirma que renunciará a la bancada de Buen Gobierno tras votar a favor de las facultades: "Piensan diferente"

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Papa León XIV tras confirmar su visita a Perú: "Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos"

Papa León XIV confirma visita al Perú: "Me llena de alegría regresar"

Diputados y senadores viajaron a China, México y Tanzania en sus primeros meses de gestión