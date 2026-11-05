Hombre de confianza de Santiváñez es contratado en el Ministerio de Defensa

Movimientos en el Ministerio de Defensa. La cartera liderada por Rafael Belaunde ha contratado a Erick Caso Giraldo bajo la modalidad de locación de servicios, a través del Fondo de Apoyo Gerencial (FAG). De acuerdo con el portal de transparencia de la entidad, el funcionario viene desempeñándose como parte del gabinete de asesores del despacho ministerial. Anteriormente, Caso Giraldo ocupó cargos similares durante la gestión de Juan José Santiváñez al frente del Ministerio del Interior.

En octubre de 2024, cuando Santiváñez ya encabezaba dicha cartera, Caso Giraldo fue designado jefe del Gabinete de Asesores de la Alta Dirección del Despacho Ministerial.

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Pocos meses después, en marzo de 2025, el funcionario también fue designado secretario general del Ministerio del Interior. De acuerdo con fuentes de este diario, su nombramiento en dicho cargo respondió a la confianza que había generado con el propio ministro.

Actualmente, Erick Fernando Caso Giraldo se desempeña como miembro del Consejo Directivo de la Caja de Pensiones Militar Policial, institución vinculada tanto al Ministerio de Defensa como al Ministerio del Interior.

Contratación de Caso Giraldo es mencionada en denuncia constitucional contra César Astudillo

El ministro del Interior, César Astudillo, enfrenta una denuncia constitucional por presuntas irregularidades en las contrataciones y designaciones realizadas en el Mininter. La acusación plantea posibles delitos de negociación incompatible, contratación ilegal y omisión de funciones, sustentados en tres casos relacionados con trabajadores y exfuncionarios de dicha cartera.

Uno de los casos mencionados en la denuncia es precisamente la designación de Caso Giraldo como representante ante el Consejo Directivo de la Caja de Pensiones Militar Policial. Según el documento, su perfil no sería idóneo para ocupar dicho cargo.

El ciudadano que presentó la denuncia constitucional contra Astudillo también ha denunciado al ministro de Defensa, Rafael Belaunde, por presuntas contrataciones indebidas. Además, ha solicitado a la Contraloría General de la República que emprenda acciones de investigación en ambos ministerios.