Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVOCrisis política en Paraguay EN VIVO: renuncia de Santiago Peña por el caso Ueno Bank y debate del juicio político en el Congreso
Política

Hombre de confianza de Santiváñez es contratado en el Ministerio de Defensa

El Ministerio de Defensa, liderado por Rafael Belaunde, ha contratado a Erick Caso Giraldo mediante locación de servicios, según el portal de transparencia. Caso Giraldo ha ocupado cargos relevantes en el Ministerio del Interior durante la gestión de Santiváñez, incluyendo el de jefe del Gabinete de Asesores y secretario general,

Hombre relacionado a Santivañez ingresó como asesor en el Mindef | Composición: LR.
Hombre relacionado a Santivañez ingresó como asesor en el Mindef | Composición: LR.
Por
google iconLa República en Google

Movimientos en el Ministerio de Defensa. La cartera liderada por Rafael Belaunde ha contratado a Erick Caso Giraldo bajo la modalidad de locación de servicios, a través del Fondo de Apoyo Gerencial (FAG). De acuerdo con el portal de transparencia de la entidad, el funcionario viene desempeñándose como parte del gabinete de asesores del despacho ministerial. Anteriormente, Caso Giraldo ocupó cargos similares durante la gestión de Juan José Santiváñez al frente del Ministerio del Interior.

En octubre de 2024, cuando Santiváñez ya encabezaba dicha cartera, Caso Giraldo fue designado jefe del Gabinete de Asesores de la Alta Dirección del Despacho Ministerial.

Video destacado

KEIKO QUIERE IR A PUNO Y LLUVIA INTENSA EN LIMA Y TUMBES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Puedes ver

Denuncian que Ivan Paredes, exabogado de Magaly Medina, falleció por negligencia médica: “Murió esperando que alguien lo escuchara”

lr.pe

Pocos meses después, en marzo de 2025, el funcionario también fue designado secretario general del Ministerio del Interior. De acuerdo con fuentes de este diario, su nombramiento en dicho cargo respondió a la confianza que había generado con el propio ministro.

LR Focus

Actualmente, Erick Fernando Caso Giraldo se desempeña como miembro del Consejo Directivo de la Caja de Pensiones Militar Policial, institución vinculada tanto al Ministerio de Defensa como al Ministerio del Interior.

Puedes ver

Jeanette Alonzo, segunda regidora de Renovación Popular, podría convertirse en alcaldesa de Lima en lugar de López Aliaga

lr.pe

Contratación de Caso Giraldo es mencionada en denuncia constitucional contra César Astudillo

El ministro del Interior, César Astudillo, enfrenta una denuncia constitucional por presuntas irregularidades en las contrataciones y designaciones realizadas en el Mininter. La acusación plantea posibles delitos de negociación incompatible, contratación ilegal y omisión de funciones, sustentados en tres casos relacionados con trabajadores y exfuncionarios de dicha cartera.

Puedes ver

Ley de pensión de S/3.500 para maestros: TC admite a trámite demanda de inconstitucionalidad

lr.pe

Uno de los casos mencionados en la denuncia es precisamente la designación de Caso Giraldo como representante ante el Consejo Directivo de la Caja de Pensiones Militar Policial. Según el documento, su perfil no sería idóneo para ocupar dicho cargo.

El ciudadano que presentó la denuncia constitucional contra Astudillo también ha denunciado al ministro de Defensa, Rafael Belaunde, por presuntas contrataciones indebidas. Además, ha solicitado a la Contraloría General de la República que emprenda acciones de investigación en ambos ministerios.

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del jueves 5 de noviembre de 2026

Por Carlin | 5 de Noviembre 2026

Carlincatura del miércoles 4 de noviembre de 2026

Por Carlin | 4 de Noviembre 2026

Carlincatura del martes 3 de noviembre de 2026

Por Carlin | 3 de Noviembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Pablo Guede recibiría drástica sanción tras pelea con Hernán Barcos en el Alianza Lima vs Sporting Cristal

Crisis política en Paraguay EN VIVO: renuncia de Santiago Peña por el caso Ueno Bank y debate del juicio político en el Congreso, ¿quién asumirá el poder?

Pablo Guede encaró en vivo a Pedro García por sus críticas tras pelea con Hernán Barcos: “No me metas en esa bolsa”

Política

Buen Gobierno no acepta la renuncia de Gavidia: aseguran que lo evaluarán tras culminar proceso disciplinario

Reelección encubierta: JEE Lima Este 2 proclama al actual alcalde Richard Soria como primer regidor de El Agustino

Ley de pensión de S/3.500 para maestros: TC admite a trámite demanda de inconstitucionalidad

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Buen Gobierno no acepta la renuncia de Gavidia: aseguran que lo evaluarán tras culminar proceso disciplinario

Reelección encubierta: JEE Lima Este 2 proclama al actual alcalde Richard Soria como primer regidor de El Agustino

Ley de pensión de S/3.500 para maestros: TC admite a trámite demanda de inconstitucionalidad