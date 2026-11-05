Lima seguirá con lluvias: Senamhi advierte más precipitaciones de 3 mm en las próximas horas La jefa del Senamhi, Grinia Ávalos, señaló que las precipitaciones registradas en Lima ya superaron los récords históricos para esta época del año. Se proyecta que, debido al Fenómeno El Niño, la capital podría alcanzar temperaturas de hasta 36 °C en verano.

Las lluvias inusuales continuarán en Lima, según la jefa del Senamhi, Grinia Ávalos. Se prevén lloviznas de 2 a 3 milímetros en el sur, con condiciones más ligeras en otras zonas. | Difusión

Las lluvias inusuales continuarán en Lima, según la jefa del Senamhi, Grinia Ávalos. Se prevén lloviznas de 2 a 3 milímetros en el sur, con condiciones más ligeras en otras zonas. | Difusión

Las lluvias inusuales continuarán en Lima durante los próximos días. La jefa del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), Grinia Ávalos, informó que se han extendido las previsiones de lloviznas para las siguientes 24 horas, aunque con una menor intensidad respecto a las registradas recientemente.

Según explicó a la Agencia Andina, se esperan acumulados de entre 2 y 3 milímetros, principalmente en los distritos del sur de Lima. En otras zonas de la capital, las precipitaciones podrían presentarse de manera más ligera y aislada.

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Las recientes condiciones meteorológicas ya han generado cifras que superan los registros históricos. Ávalos informó que las lloviznas acumuladas en Lima durante este año alcanzan los 119,8 milímetros, mientras que solo entre el 1 y el 5 de noviembre se registraron 20,8 milímetros.

Uno de los sectores más afectados fue Villa María del Triunfo, donde las precipitaciones fueron persistentes durante los últimos días. También se reportaron condiciones similares en Villa El Salvador, San Juan de Miraflores y otros sectores de Lima.

La especialista explicó que estas lluvias se producen en el contexto del Fenómeno El Niño Costero, asociado al calentamiento de las aguas del mar frente al litoral peruano. En Lima, este escenario genera lo que el Senamhi denomina “pulsos de llovizna”.

“Son cifras importantes, son condiciones típicas asociadas a un Niño que ya es extraordinario”, señaló Ávalos.

La funcionaria agregó que las características geográficas de algunos distritos, como la presencia de hondonadas y pendientes, pueden favorecer la acumulación rápida de agua y provocar aniegos.

Lima tendrá temperaturas de hasta 36 °C en verano

El impacto de El Niño no solo se refleja en las precipitaciones. La jefa del Senamhi indicó que Lima actualmente registra temperaturas de entre 28 °C y 29 °C, cuando en condiciones normales para esta época deberían bordear los 20 °C o 21 °C.

El panorama podría intensificarse durante el verano de 2027. De acuerdo con las proyecciones del Senamhi, la capital podría alcanzar temperaturas de entre 34 °C y 36 °C.

Ávalos recordó que durante 1998, también bajo condiciones asociadas al fenómeno El Niño, Lima alcanzó un récord de 35 °C.

Los distritos más alejados del mar serían los que experimentarían las temperaturas más elevadas, por lo que el Senamhi recomendó adoptar medidas para prevenir golpes de calor y deshidratación, especialmente entre las personas consideradas vulnerables.

Senamhi prepara pronósticos por visita del papa León XIV

El Senamhi también anunció una herramienta que permitirá brindar información constante sobre las condiciones meteorológicas durante los desplazamientos y concentraciones que se realizarán por la visita del papa León XIV al Perú.

La institución emitirá pronósticos y recomendaciones sobre temperatura, lluvias y radiación ultravioleta, debido a las grandes concentraciones de personas previstas en Lima y otras ciudades.

En Lima y Chiclayo se esperan temperaturas que podrían ubicarse entre 4 °C y 5 °C por encima de los valores normales, además de posibles precipitaciones. Por ello, el Senamhi difundirá varios reportes diarios durante las actividades programadas por la llegada del pontífice.