Madre de Dios: Así se ve ‘El Infierno’, un sector de La Pampa devastado por mineros ilegales

Así se ve El Infierno, un sector de La Pampa, en Madre de Dios.

Así se ve El Infierno, un sector de La Pampa, en Madre de Dios.

Lo que antes era una selva amazónica exuberante se transformó en un extenso arenal desértico de aproximadamente 20 kilómetros de largo por 5 kilómetros de ancho, lleno de pozas tóxicas con mercurio y árboles muertos. Se trata de 'El Infierno', un sector de la devastada zona de La Pampa, en la región de Madre de Dios.

Situada entre los kilómetros 98 y 115 de la Carretera Interoceánica, en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata, este lugar es tristemente célebre por ser el epicentro de la minería ilegal de oro. 'El Infierno' es un territorio marcado por el crimen organizado, el sicariato, la trata de personas y la explotación sexual.

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Allí, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el Ministerio Público ejecutaron el miércoles 4 de noviembre un intenso operativo de interdicción para destruir maquinaria, campamentos y redes criminales.

Los agentes destruyeron infraestructura y bienes empleados para la extracción ilegal de minerales en 'El Infierno', distrito de Inambari, provincia de Tambopata, valorizados, según informaron, en más de S/11,6 millones.

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Durante el operativo, efectivos de la Dirección de Medio Ambiente (Dirmeamb) de la PNP interdictaron y destruyeron tres motores sin marca, 13 motores sumergidos, ocho campamentos, 16 balsas, 850 cilindros, 80 timbos de petróleo, ocho pozas y 16 tolvas.

Asimismo, intervinieron una motocicleta lineal y otros bienes y enseres utilizados para sostener las operaciones de minería ilegal en esta zona de Madre de Dios.

En conjunto, la infraestructura y los bienes afectados alcanzan un valor de S/11.629.100, lo que representa un importante golpe a la capacidad logística y operativa de quienes desarrollan esta actividad ilícita.

La intervención se ejecutó el miércoles 4 de noviembre, entre las 3.00 y las 12.00 horas, con la participación de efectivos de la Dirección de Operaciones Especiales (Diropesp), la División contra la Minería Ilegal (Divcomin), el Ejército del Perú y representantes del Ministerio Público.



