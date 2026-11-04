Resultados de La Tinka del miércoles 4 de noviembre: números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más
La Tinka realiza un sorteo con un acumulado de S/9.806.335, lo que genera gran expectativa entre los jugadores. Conoce los números ganadores y premios.
Este miércoles 4 de noviembre, Intralot realizará el esperado sorteo de La Tinka, con un pozo acumulado de S/9.806.335. Los jugadores tendrán la oportunidad de ganar el premio mayor o premios menores, según los aciertos en sus boletos.
Resultados de la Tinka HOY 4 de noviembre
¿Cómo jugar a La Tinka por internet?
Para jugar a La Tinka en línea desde Perú, sigue estos pasos:
1. Regístrate en la página oficial de La Tinka: ve a tinka.pe y crea una cuenta, proporcionando tus datos personales. También puedes usar una cuenta de Intralot, ya que es la empresa que gestiona La Tinka.
2. Cargar saldo: Una vez registrado, puedes cargar saldo en tu cuenta usando métodos como tarjetas de débito o crédito, transferencias bancarias, o incluso billeteras electrónicas.
3. Elige tus números: Selecciona seis números del 1 al 45 en el formulario de juego. Puedes hacerlo manualmente o usar la opción “aleatorio” para que el sistema elija los números al azar.
4. Selecciona la "Boliyapa": La “Boliyapa” es un número adicional que se incluye automáticamente en tu jugada, aumentando tus posibilidades de ganar en algunas categorías.
5. Confirma y compra: Después de seleccionar tus números, confirma tu jugada y realiza el pago. Una vez completada la compra, recibirás un comprobante digital que podrás revisar en tu cuenta.
6. Revisa los resultados: los resultados de cada sorteo se publican en la web y redes sociales de La Tinka. Además, si resultas ganador, recibirás una notificación en tu cuenta.
Además, el sorteo ofrecerá las modalidades Sí o Sí y Boliyapa, que permiten a los participantes incrementar sus posibilidades de ganar y maximizar sus oportunidades de éxito. La combinación de altos premios y variedad de modalidades ha consolidado a La Tinka como una de las marcas de lotería más prestigiosas del Perú, atrayendo a miles de jugadores en cada sorteo.
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En esta nota, te damos toda la información esencial que necesitas para elegir tus próximos números de la suerte y participar con más seguridad en esta popular lotería peruana.