Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
Deportes

Alianza Lima - Los Chankas: fecha, hora y canal de TV para ver el partido por la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Los equipos de Alianza Lima y Los Chankas se enfrentarán en el estadio Alberto Gallardo en uno de los duelos más atractivos de la jornada 16 del Torneo Clausura.

Alianza Lima y Los Chankas se enfrentan en Andahuaylas. Foto: Liga 1/composición LR
Alianza Lima y Los Chankas se enfrentan en Andahuaylas. Foto: Liga 1/composición LR
Por
google iconLa República en Google

Alianza Lima intentará llegar con chances hasta la última fecha del Torneo Clausura 2026. El equipo dirigido por Pablo Guede visitará a Los Chankas en Andahuaylas con el objetivo de alcanzar los primeros lugares de la tabla. Actualmente, el elenco blanquiazul marcha en el quinto lugar con 28 unidades, a solo tres puntos de los líderes de la tabla.

Por el lado de Los Chankas, no está pasando un buen presente y suma apenas 13 puntos, ya sin mayores chances de ganar el Clausura, pero sí con la posibilidad de alcanzar la clasificación a algún torneo internacional. Por ello, el conjunto andahuaylino está en la obligación de ganar este encuentro.

Puedes ver

Pablo Guede encaró en vivo a Pedro García por sus críticas tras pelea con Hernán Barcos: “No me metas en esa bolsa”

lr.pe

¿Cuándo juega Alianza Lima - Los Chankas?

Ambos equipos se enfrentan el domingo 8 de noviembre en el estadio Municipal Los Chankas. Este escenario tiene capacidad para albergar a 10.000 espectadores.

LR Focus

¿A qué hora juega Alianza Lima - Los Chankas?

El encuentro arrancará a la 1.00 p. m. (hora peruana). Si no te encuentras en el Perú, La República Deportes te ha preparado una lista con los horarios de otros países.

  • Costa Rica, México: 12.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador, Perú: 1.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 2.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 2.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 3.00 p. m.
  • España: 8.00 p. m.
Puedes ver

Daniela Bulaich expresó su preocupación por las polémicas arbitrales en la Liga Peruana de Vóley: “Es muy difícil jugar sin videocheck”

lr.pe

¿En qué canal ver Alianza Lima - Los Chankas?

Puedes seguir el enfrentamiento entre Alianza Lima y Los Chankas por el canal L1 Max. De igual forma, La República Deportes te llevará la cobertura para que sigas el minuto a minuto de este partido por el Torneo Clausura.

Pronósticos para el Alianza Lima - Los Chankas

Las principales casas de apuestas dan como favorito a Alianza Lima sobre Los Chankas.

  • Betsson: gana Alianza Lima (1,65), empate (3,75), gana Los Chankas (4,75)
  • Betano: gana Alianza Lima (1,72), empate (3,75), gana Los Chankas (4,75)
  • Caliente: gana Alianza Lima (1,70), empate (3,85), gana Los Chankas (5,00)
  • Bet365: gana Alianza Lima (1,70), empate (3,80), gana Los Chankas (4,75)
  • 1XBet: gana Alianza Lima (1,70), empate (3,64), gana Los Chankas (4,64)
  • Doradobet: gana Alianza Lima (1,66), empate (3,60), gana Los Chankas (4,50).

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de Vale de Consumo + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

VACILANDIA PARK

Vacilandia Park: Full Day para niños, adultos o pack familiar, incluye alimentación.

PRECIO

S/ 19.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + Bebida. Aplica en sus 5 locales.

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del jueves 5 de noviembre de 2026

Por Carlin | 5 de Noviembre 2026

Carlincatura del miércoles 4 de noviembre de 2026

Por Carlin | 4 de Noviembre 2026

Carlincatura del martes 3 de noviembre de 2026

Por Carlin | 3 de Noviembre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ley de pensión de S/3.500 para maestros: TC admite a trámite demanda de inconstitucionalidad

Florcita Polo termina en emergencia tras presunta agresión de su pareja Luiggi Yarasca: sufrió fuerte accidente en escaleras

En 1958, una represa creó el mayor lago artificial del mundo por volumen y aisló a miles de animales en África: así nació la Operación Noé

Deportes

Previa Ignacio Buse vs Nuno Borges EN VIVO: a qué hora y dónde ver el partido de hoy por el Masters 1000 de París

Pablo Guede encaró en vivo a Pedro García por sus críticas tras pelea con Hernán Barcos: “No me metas en esa bolsa”

Cristiano Ronaldo anuncia su retiro de la selección de Portugal tras más de 22 años: "Llegó el día de devolver la camiseta número 7"

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

Ley de pensión de S/3.500 para maestros: TC admite a trámite demanda de inconstitucionalidad

JEE de Ica proclama a segunda regidora como alcaldesa de San Juan Bautista y rechaza la reelección encubierta

Delia Espinoza: JNJ evaluará este jueves tercer pedido de destitución contra la exfiscal de la Nación