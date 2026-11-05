Alianza Lima - Los Chankas: fecha, hora y canal de TV para ver el partido por la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 Los equipos de Alianza Lima y Los Chankas se enfrentarán en el estadio Alberto Gallardo en uno de los duelos más atractivos de la jornada 16 del Torneo Clausura.

Alianza Lima intentará llegar con chances hasta la última fecha del Torneo Clausura 2026. El equipo dirigido por Pablo Guede visitará a Los Chankas en Andahuaylas con el objetivo de alcanzar los primeros lugares de la tabla. Actualmente, el elenco blanquiazul marcha en el quinto lugar con 28 unidades, a solo tres puntos de los líderes de la tabla.

Por el lado de Los Chankas, no está pasando un buen presente y suma apenas 13 puntos, ya sin mayores chances de ganar el Clausura, pero sí con la posibilidad de alcanzar la clasificación a algún torneo internacional. Por ello, el conjunto andahuaylino está en la obligación de ganar este encuentro.

¿Cuándo juega Alianza Lima - Los Chankas?

Ambos equipos se enfrentan el domingo 8 de noviembre en el estadio Municipal Los Chankas. Este escenario tiene capacidad para albergar a 10.000 espectadores.

¿A qué hora juega Alianza Lima - Los Chankas?

El encuentro arrancará a la 1.00 p. m. (hora peruana). Si no te encuentras en el Perú, La República Deportes te ha preparado una lista con los horarios de otros países.

Costa Rica, México: 12.00 p. m.

Colombia, Ecuador, Perú: 1.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 2.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 2.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 3.00 p. m.

España: 8.00 p. m.

¿En qué canal ver Alianza Lima - Los Chankas?

Puedes seguir el enfrentamiento entre Alianza Lima y Los Chankas por el canal L1 Max. De igual forma, La República Deportes te llevará la cobertura para que sigas el minuto a minuto de este partido por el Torneo Clausura.

Pronósticos para el Alianza Lima - Los Chankas

Las principales casas de apuestas dan como favorito a Alianza Lima sobre Los Chankas.