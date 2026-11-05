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Reelección encubierta: JEE Lima Este 2 proclama al actual alcalde Richard Soria como primer regidor

El ente electoral evitó pronunciarse sobre la reelección encubierta y dejó la plaza de alcalde para el periodo 2027-2030 vacía. La lista de Podemos Perú, que estuvo encabezada por el renunciante Liborio Soria, obtuvo el 31,505% de votos válidos.

Soria es el actual alcalde de El Agustino por el periodo 2023-2026. Foto: Composición/LR
Soria es el actual alcalde de El Agustino por el periodo 2023-2026. Foto: Composición/LR
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El Jurado Especial Electoral (JEE) de Lima Este 2 proclamó al actual alcalde de El Agustino, Richard Soria Fuerte, como primer regidor para el periodo 2027-2030.

Durante la sesión de proclamación de resultados de este 5 de noviembre, el ente electoral evitó pronunciarse sobre la reelección encubierta de la lista de Somos Perú, luego de que el candidato a burgomaestre, Liborio Soria, renunciara a su postulación.

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De esta manera, según el acta, la plaza de alcalde para el próximo periodo quedó libre. En el rubro de "observaciones", el JEE no consignó ninguna información sobre el proceso electoral.

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Como segunda regidora distrital fue proclamada Inés Pomajuscal Astete. Los demás regidores proclamados son Jesús Baldeón Llacsa, Luz Suasnabar Pacahuala, Gregorio Cotrina Becerra, Graciela Toledo Gomero y Edgar Oroncoy Asto, todos de Podemos Perú.

Los otros regidores proclamados fueron Aldo Ayala Martel (Alianza para el Progreso), Rene Aguilar (Avanza País), Horacio Espinoza Rivera (Renovación Popular) y Juan Juscamayta (Perú Primero).

La lista de Podemos Perú obtuvo el 31,505% de votos válidos (37.839), seguida por APP y Avanza País con 14,465% y 11,200%, respectivamente.

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Jeanette Alonzo, segunda regidora de Renovación Popular, podría convertirse en alcaldesa de Lima en lugar de López Aliaga

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Acta de Proclamación El Agustino

Acta de Proclamación El Agustino

Jeanette Alonzo, segunda regidora de Renovación Popular, podría convertirse en alcaldesa de Lima en lugar de López Aliaga


Jeanette Alonzo, segunda regidora de la lista de Renovación Popular, podría asumir la alcaldía de Lima para el periodo 2027-2030 en reemplazo de Rafael López Aliaga. Esta posibilidad estaría en manos del Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro, que tendría que evaluar esta alternativa para impedir que, en la práctica, se concrete una reelección encubierta de López Aliaga, prohibida por la Constitución.

Un antecedente de esta medida se registró el pasado 4 de noviembre, cuando el JEE de Ica proclamó como alcaldesa distrital de San Juan Bautista a Rita del Carmen Guerrero Cajo, quien ocupó el segundo lugar en la lista de regidores de Renovación Popular.

Entre los argumentos que sustentaron su decisión, el organismo electoral señaló que la prohibición constitucional "tiene por finalidad garantizar la alternancia democrática, impedir la permanencia inmediata de una misma persona en el ejercicio de la máxima autoridad municipal y preservar la igualdad de condiciones en la competencia electoral".

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